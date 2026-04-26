26 апреля 2026, воскресенье, 19:11
СБУ поразила в оккупированном Крыму три корабля РФ и истребитель

  • 26.04.2026, 16:39
СБУ поразила в оккупированном Крыму три корабля РФ и истребитель

Раскрыты детали операции.

Этой ночью бойцы «Альфы» СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме «Бельбек» (АР Крым, ВОТ Украины), в результате чего были поражены три военных корабля, истребитель и другие важные цели, сообщает УНИАН.

В частности, в результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины были поражены большой десантный корабль ВМФ РФ «Ямал»; большой десантный корабль ВМФ РФ «Фильченков»; и корабль-разведчик «Иван Хурс».

Кроме того, нанесен удар по самолету МиГ-31 на аэродроме «Бельбек».

Также целями ударов СБУ стали учебный центр ЧФ РФ «Лукомка»; штаб радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС МР-10М1 «Мыс-М1» и технико-эксплуатационная часть аэродрома «Бельбек».

И.о. главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что каждая такая операция имеет четкую логику – методичное уничтожение ключевых элементов военной инфраструктуры врага – флота, авиации, разведки и ПВО.

«Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства», – отметил он.

В СБУ напомнили, что 18 апреля бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ провели операцию в Крыму, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.

