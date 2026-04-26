CNN: В России нарастает народное недовольство 3 26.04.2026, 17:27

Путин отвечает единственным известным ему способом.

Спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва столкнулась со вспышкой недовольства. В свою очередь правоохранительные органы начали новую волну громких политических рейдов и арестов.

Об этом пишет CNN, констатируя, что на волну недовольства российский диктатор Владимир Путин реагирует «единственным известным ему способом».

Отключение Интернета в российских городах задели рядовых граждан, и в обществе усиливается противодействие Кремлю.

Страна столкнулась с экономическими трудностями военного времени, в то время как ее силовые структуры сдерживают протесты, а военный конфликт на Ближнем Востоке дал войне Москвы против Украины неожиданный импульс благодаря резкому росту цен на нефть, напоминает CNN.

«Тем не менее, репрессивный государственный аппарат России, вероятно, сейчас набирает обороты», — констатирует автор статьи, указывая на волну громких политических арестов и обысков в последние недели.

В то же время, пишет CNN, российское правительство, возрождает призраки советского прошлого.

В качестве одного из последних таких примеров в статье приводится обыск в офисах одного из крупнейших издательств страны и задержание сотрудников в рамках уголовного расследования по делу о том, что власти РФ называют «пропагандой ЛГБТК+».

Россия при Владимире Путина давно враждебно реагирует на то, что считает опасными идеями Запада. Российский диктатор обозначает свою роль как защитника традиционных ценностей.

При этом издательская сфера не единственная, где в России урезается пространство для свободы слова, отмечает CNN.

Так, в апреле были проведены обыски в офисе газеты Новая газета, соучредитель которой получил в 2021 году Нобелевскую премию мира.

Пропагандистское агентство РИА Новости, ссылаясь на МВД, сообщило, что журналист Олег Ролдугин задержан для допроса по делу о якобы незаконном обращении с персональными данными. Сам журналист в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения свою вину не признал.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину издание было вынуждено закрыть свою печатную версию, однако онлайн Новая газета продолжает работать. Прошедшие обыски еще больше оттесняют остатки независимой прессы на обочину.

Одновременно с атакой на СМИ Кремль также возрождает былые символы политических репрессий, отмечает CNN. На днях Академию ФСБ России, где Владимир Путин проходил подготовку в качестве агента КГБ, переименовали в честь Феликса Дзержинского — основателя советской тайной полиции.

CNN также обращает внимание на ряд других событий, свидетельствующих о том, что Москва, вероятно, нацелена на то, чтобы сохранить мрачное тоталитарное прошлое страны.

В то же время сам российский диктатор демонстрирует безразличие. Лишь в четверг, 23 апреля, Путин впервые напрямую отреагировал на жалобы россиян относительно ограничений мобильного интернета в России.

Российский диктатор заявил, что это «связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов». При этом он дал понять, что обществу не нужно знать все детали.

Резюмируя, CNN отмечает, что никаких признаков ослабления репрессий спецслужб РФ против населения не наблюдается.

В начале апреля аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что Кремль за последнее время столкнулся с более жесткой реакцией со стороны населения РФ из-за усиления цензуры, чем Москва ожидала.

Рейтинг доверия к Владимиру Путину упал на пять процентов (с 76% до 71%) с 22 марта, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Это стало самым большим падением рейтинга доверия к Путину с 2019 года.

Еженедельные опросы ФОМ показывают, что рейтинг доверия к Путину постоянно падает с 8 февраля 2026 года.

