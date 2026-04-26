В России начали блокировать доступ к интернету под предлогом борьбы с мошенничеством 4 26.04.2026, 18:13

1,410

Ограничения вводят мобильные операторы.

Российские мобильные операторы начали массово ограничивать доступ абонентов к глобальной сети, подключая без их согласия услугу «Защита интернета». Как сообщает Digital Report, новая опция, позиционируемая как защита от мошенничества и фишинга, на деле блокирует не только «подозрительные ресурсы», но легальные сайты, облачные хранилища, корпоративные шлюзы и даже серверы онлайн-игр. Абоненты крупнейших операторов внезапно теряют связь, не получая при этом внятного объяснения случившегося, пишет издание.

Операторы утверждают, что действуют «на опережение», а такие меры связаны с ростом числа мошеннических сайтов и попытками защитить клиентов от киберпреступников. Однако опрошенные Digital Report юристы профильных объединений по защите прав потребителей указывают на правовую коллизию: действующие правила требуют явного согласия абонента на изменение набора услуг, даже если они предоставляются бесплатно. При этом сами операторы, по данным издания, трактуют внедрение фильтров не как подключение дополнительной опции, а как «изменение базовых параметров безопасности сети».

Специалисты по цифровым правам видят в этой тенденции размытие сетевой нейтральности, поскольку оператор фактически получает возможность самостоятельно определять, к каким ресурсам пользователи могут получить доступ. Общий курс на централизованный контроль трафика, скорее всего, сохранится надолго. В ближайшем будущем мобильный интернет от оператора будет по умолчанию представлять собой строго модерируемое пространство, и чтобы выбраться из него, пользователю придётся обладать серьёзными техническими знаниями, отмечает DR.

Мобильный интернет в России стали отключать с мая 2025 года — тогда под предлогом борьбы с украинскими беспилотниками власти начали регулярно устраивать шатдауны, затронувшие более 60 регионов, подсчитал проект «На связи». Согласно данным Top10VPN, в 2025 году отключения каснулись практически всего населения страны — 146 млн человек, — а их общая продолжительность составила 37 166 часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал граждан быть готовым к длительным шатдаунам и в будущем. На этом фоне, по данным аналитической платформы Sensor Tower, активная база пользователей только топ-5 VPN-сервисов в России выросла в 20 раз — с нескольких сотен тысяч до 6 млн человек. Эксперты RKS Global тем временем прогнозируют, что полный переход на интернет по «белому списку» в России может состояться к 2028 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com