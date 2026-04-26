Белорусского тренера Шпилевского уволили из клуба РФ 3 26.04.2026, 19:35

Команда показала один из худших результатов.

Алексей Шпилевский был уволен с поста главного тренера клуба «Пари НН» из российского Нижнего Новгорода.

Об увольнении сообщил инсайдер Иван Карпов.

В клубе Шпилевский получал по 60 тысяч евро в месяц. Непосредственно зарплата у белоруса — 57 800 евро, но еще 2200 евро ему платили на аренду квартиры.

Результаты у 37-летнего белоруса были печальные, поражение за поражением, но и выгонять его было дорого. В контракте прописано, что если при нынешних результатах тренера увольняют до Нового года, то ему должны будут заплатить 800 тысяч евро неустойки. Если после Нового года — примерно 240 тысяч евро.

После домашнего поражения Спартаку (1:2) за 3 тура до финиша команда «Пари НН» с 22 очками находится на 15-м месте и рискует вылететь из российской премьер лиги.

Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года после того, как оттуда был уволен другой белорусский тренер — Виктор Гончаренко. Перед этим Шпилевский три года возглавлял кипрский клуб «Арис» из Лимасола, с которым добился немалых успехов. Под его руководством «Арис» в 2023 году впервые в истории стал чемпионом Кипра, а после пробился в групповой раунд Лиги Европы. В том же 2023 году Шпилевский был признан лучшим тренером чемпионата Кипра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com