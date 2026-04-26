NYT: Украина переломила динамику войны 2 26.04.2026, 20:01

4,488

Россия оказалась в стратегическом тупике.

Украина изменила характер сухопутной войны и фактически загнала Россию в стратегический тупик.

Одновременно она превратилась в важного участника западной системы безопасности и расширила своё значение за пределами текущего конфликта, пишет The New York Times.

В колонке Дэвид Френч отмечает, что государство, которому в начале полномасштабного вторжения предсказывали крах, не только выстояло, но и переломило динамику войны, остановив продвижение российских сил и переведя боевые действия в позиционное противостояние.

По оценкам автора, Владимир Зеленский демонстрирует новую модель международной субъектности Украины: страна показывает, что даже без прежнего доминирования США «свободный мир» может сохранять устойчивость. При этом усиление самостоятельной роли Киева может со временем изменить баланс внутри западных союзов.

Военные аналитики, включая Мика Райана, указывают, что Украина стабилизировала ключевые участки фронта на востоке, укрепила международные связи, частично вывела Россию в дипломатическую изоляцию и нарастила собственное оборонное производство. Всё это снижает её зависимость от внешней поддержки.

Украину всё реже рассматривают как слабую сторону конфликта: она постепенно приобретает признаки самостоятельного военного и политического игрока. Даже в условиях войны она не только получает помощь, но и начинает делиться опытом и развивать оборонные соглашения с рядом стран, включая США и государства Ближнего Востока.

Отдельно подчёркивается, что украинская армия стала одной из наиболее опытных современных сухопутных сил, несмотря на меньшие ресурсы по сравнению с США. Её преимущество — уникальный боевой опыт и быстрая адаптация, прежде всего за счёт широкого применения дронов.

Параллельно Европа ускоряет развитие собственной оборонной промышленности, стремясь снизить зависимость от США — особенно активны Франция, Германия и Канада.

Аналитики также предупреждают, что возможные политические изменения в США могут ослабить союзнические связи, на которых держится западная система безопасности, и ускорить перераспределение глобального лидерства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com