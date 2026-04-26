26 апреля 2026, воскресенье, 22:18
Названы самые дорогие в мире бренды авто

  • 26.04.2026, 20:07
  • 2,890
Кто оказался на первом месте рейтинга?

Аналитическое агентство Brand Finance обнародовало свежий рейтинг самых дорогих автомобильных марок в мире.

Лидерство второй год подряд удерживает Toyota. Стоимость японского бренда в 2026-м оценена в $62,7 млрд.

Следующие четыре позиции заняли немцы. На втором месте среди наиболее ценных автомобильных брендов идет Mercedes-Benz – $46,6 млрд.

BMW досталась третья строчка. Стоимость этого бренда равна $43,8 млрд.

Четвертое место занял Volkswagen с результатом $35,8 млрд. Замыкает пятерку Porsche – $35,2 млрд.

Судя по всему, самое драматичное падение пережила Tesla. Бренд Илона Маска потерял почти 36% своей стоимости, опустившись на 3 позиции и заняв 6-е место. Аналитики связывают это с репутационными проблемами и усилением конкуренции в секторе электромобилей.

В топ-10 самых дорогих автобрендов мира также вошли японская марка Honda ($27,5 млрд), корейский Hyundai ($24,8 млрд), «американец» Ford ($21,8 млрд) и «немец» Audi ($17,8 млрд).

Китайский BYD расположился на 11-м месте, буквально дыша в затылок Audi. За ним идут Ferrari (Италия), Chevrolet (США), Volvo (Швеция), Kia (Южная Корея), Lexus (Япония), Nissan (Япония), Renault (Франция), Jeep (США) и Subaru (Япония).

