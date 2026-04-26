Израиль передал «Железный купол» другой стране 9 26.04.2026, 20:18

Это произошло впервые в истории.

Израиль отправил систему противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном. Вместе с ней отправили и военнослужащих Армии обороны страны для ее эксплуатации.

Об этом пишет журналист Барак Равид в своей статье для Axios. Решение связано с тем, что ОАЭ с началом войны с Ираном обстреливались чаще, чем любая другая страна на Ближнем Востоке.

Отмечается, что военное сотрудничество между Израилем и ОАЭ усилилось во время войны, поскольку ранее за рубежом «Железный купол» ни разу не был развернут.

По данным Министерства обороны ОАЭ, Иран запускал по ОАЭ около 550 ракет и более 2200 беспилотников. Большинство удалось перехватить, но некоторым удалось поразить военные и гражданские цели в стране, что и заставило страну обратиться за помощью к союзникам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу направить батарею «Железный купол» с расчетами-инструкторами после разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом, сообщили израильские чиновники.

Чиновники ОАЭ заявили, что война с Ираном «изменила мышление многих людей в ОАЭ». Один чиновник сказал, что любой, кто помогает защищать страну от иранских атак, будет «восприниматься положительно».

Однако, как говорится в статье, решение главы израильского правительства передать «Железный купол» в ОАЭ тогда, когда Израиль тоже обстреливают, может вызвать негативную реакцию граждан.

Экс-чиновник совета нацбезопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба заявил, что Израиль был одной из стран, которые «активизировались, чтобы оказать реальную помощь ОАЭ».

«Прежде всего, США и Израиль доказали свою настоящую поддержку, предлагая широкую военную помощь, обмен разведывательными данными и дипломатическую поддержку», – говорит он аль-Отайба.

По словам другого чиновника, это также касается США, Франции, Великобритании, Италии и Австралии.

Отмечается, что Израиль и ОАЭ подписали мирный договор в 2020 году. Несмотря на то, что с тех пор существовали разногласия по вопросам, включая сектор Газа, израильские и эмиратские чиновники утверждают, что партнерство сейчас является самым тесным за всю историю.

