Украинский оператор дрона уничтожил 11 оккупантов одним ударом

Украинский оператор дрона уничтожил 11 оккупантов одним ударом1
- 26.04.2026, 21:41
Целью стал грузовик с российскими военными.
На Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения «Феникс» ликвидировал сразу 11 российских оккупантов одним FPV-дроном. Об этом подразделение сообщило в Telegram.
«На Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения «Феникс» заметил движение грузовика, буквально полностью забитого личным составом противника. Не долго думая, он направил свой дрон прямо в «жирную» цель. И получил едва ли не рекордный результат — 11 уничтоженных оккупантов и сожженный грузовик», — говорится в сообщении.
Военные отметили, что на всех направлениях, где работают их пилоты, Силы обороны демонстрируют отличный результат.
«На регулярной основе мы обнаруживаем движение и останавливаем противника, находим вражескую артиллерию и превращаем ее в металлолом, перерезаем логистические пути врага», — добавили в подразделении «Феникс».