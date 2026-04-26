26 апреля 2026, воскресенье, 22:19
Украинский оператор дрона уничтожил 11 оккупантов одним ударом

  26.04.2026, 21:41
Целью стал грузовик с российскими военными.

На Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения «Феникс» ликвидировал сразу 11 российских оккупантов одним FPV-дроном. Об этом подразделение сообщило в Telegram.

«На Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения «Феникс» заметил движение грузовика, буквально полностью забитого личным составом противника. Не долго думая, он направил свой дрон прямо в «жирную» цель. И получил едва ли не рекордный результат — 11 уничтоженных оккупантов и сожженный грузовик», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что на всех направлениях, где работают их пилоты, Силы обороны демонстрируют отличный результат.

«На регулярной основе мы обнаруживаем движение и останавливаем противника, находим вражескую артиллерию и превращаем ее в металлолом, перерезаем логистические пути врага», — добавили в подразделении «Феникс».

