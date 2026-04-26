Зеленский назвал, на что пойдут €90 миллиардов от ЕС 26.04.2026, 22:29

Украина определила главные приоритеты.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что будут потрачены средства из 90-миллиардного кредита, который Украина ожидает от Евросоюза.

Согласно заявлению украинского президента, первый транш в рамках европейского пакета поддержки на 90 миллиардов евро будет направлен, прежде всего, на укрепление обороноспособности страны и развитие собственного военного производства.

По его словам, ключевой приоритет – инвестиции в современные технологии и вооружение:

«Первый транш в пределах пакета в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для обороны Украины. Это дроны и все направление miltech», – отметил Зеленский.

Вторым важным направлением он назвал энергетику – украинские власти планируют направить часть средств на защиту инфраструктуры перед следующей зимой.

«К следующей зиме нужно максимально защитить все, что сможем. Наполнение будет осуществляться в том числе за счет этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов именно на защиту энергетики», – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о договоренностях со странами Ближнего Востока и Кавказа, которые должны обеспечить Украине стабильные поставки дизельного топлива, так как Украина потребляет его намного больше, чем другие страны. И главной причиной украинский президент назвал именно войну.

Эти заявления прозвучали на фоне утверждения Евросоюзом кредита на 90 миллиардов, которое состоялось 23 апреля. Ранее сообщалось, что после возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» Венгрия и Словакия не будут блокировать финансовую поддержку. В результате пакет денежной помощи, который долгое время блокировался этими странами, был одобрен вместе с 20-м пакетом санкций против России.

