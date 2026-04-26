Трамп сообщил о «хороших разговорах» с Путиным и Зеленским 6 26.04.2026, 21:08

Он уверен, что войну можно закончить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным мешает закончить войну. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Ненависть между Путиным и Зеленским – это смешно, это безумие. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить», – отметил Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить, и в очередной раз напомнил, что «урегулировал восемь войн».

«Мы пытаемся что-то сделать, но боевые действия продолжаются. Это очень кровопролитная война. Это очень плохо. Я урегулировал восемь войн, а эту считал самой легкой. Но это произойдет... Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной и надеемся, что нам это удастся», – сказал президент США.

Также он сообщил о своих «хороших разговорах» с Путиным и Зеленским:

«Не хочу это раскрывать, но я действительно общаюсь с Путиным, и я разговариваю с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры».

