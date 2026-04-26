Белоруска Дарья Чуприс выиграла золото юниорского Кубка мира по пулевой стрельбе 26.04.2026, 21:18

Всего команда завоевала пять медалей.

Белорусские атлеты завоевали пять медалей Кубка мира среди юниоров по пулевой стрельбе, который прошел в столице Египта — Каире, сообщают «Минск-Новости».

В заключительный день турнира Дарья Чуприс одержала победу в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из положения лежа, набрав 616,9 очка. Второе место заняла россиянка Елена Кретинина, уступившая всего 0,3 балла чемпионке. Напомним, ранее Д. Чуприс взяла серебро в стрельбе из винтовки из трех положений.

Всего на счету белорусской команды два золота, два серебра и одна бронза. На первую ступень пьедестала в стрельбе из пистолета на 25 м поднялась Екатерина Иванова. В свою очередь Александра Петрова и Никита Довбаш стали вторыми в стрельбе из пистолета среди смешанных пар. Стрелок из винтовки Арсений Ливанцов замкнул тройку лидеров в упражнении МВ-9 (50 м, лежа).

