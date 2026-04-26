26 апреля 2026, воскресенье, 22:19
  • 26.04.2026, 21:27
Ученые нашли доказательства существования «кракена»

В океане жили осьминоги размером с кашалота.

Новое исследование показывает, что 72 миллиона лет назад в океане обитали огромные осьминоги размером с кашалота — конкурировали с морскими динозаврами.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, а другие продолжают процветать до сих пор. Теперь, в новом исследовании, ученые обнаружили свидетельства существования колоссального хищника, бороздившего просторы океана позднего мелового периода, от 72 до 100 миллионов лет назад, пишет «Фокус».

Речь о гигантских осьминогах размером с кашалота, которые конкурировали с крупными океаническими динозаврами, такими как свирепый мозазавр, а, возможно, даже охотились на них. По словам экспертов, это необычно, так как в процессе эволюции у них развилось мягкое тело вместо защитного панциря. С другой стороны, такое тело обеспечивало гигантам беспрецедентную подвижность, зрение и интеллект.

Открытие было сделано командой из Университета Хоккайдо после того, как ученые повторно изучили 15 крупных ископаемых челюстей древних родственников осьминогов и обнаружили два новых вида, один из которых, вероятно, достигал невероятных размеров.

Новый вид получил название Nanaimoteuthis haggarti и у него, по словам ученым, наблюдались значительные следы износа челюстей. Это указывает на то, что этот вид осьминогов был активным хищником, который регулярно раздавливал твердые раковины и кости мощными укусами. Команда также полагает, что огромные осьминоги использовали свои длинные, гибки щупальца для захвата крупной добычи, одновременно разделывая ее клювом — такое поведение связывают с развитым интеллектом.

По словам авторов исследования, огромные осьминоги, вероятно, достигали 19 метров в длину и могут представлять собой самых крупных беспозвоночных из описанных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями. Для сравнения, средний рост человека составляет около 1,7 метра, а слоны достигают высоты лишь около 3 метров. Простыми словами, по длине эти морские гиганты могли сравниться с кашалотами — около 20 метров, но все еще уступали синим китам, длина которых может достигать 27 метров.

Недавно исследователи также обнаружили другой вид осьминогов, получивший название Nanaimoteuthis jeletzkyi — также был хищником, но достигал лишь около 8 метров в длину. Исследователи заявили, что полученные данные указывают на то, что эти два вида были не просто добычей — по сути, они принимали активное участие в формировании морских экосистем, выполняя роли, ранее приписываемые только крупным позвоночным, таким как акулы.

Команда также обнаружила, что краев челюсти неравномерна с каждой стороны, что указывает на наличие у осьминогов «предпочитаемой» стороны для жевания. Это связывают с высокоразвитым мозгом и когнитивными способностями, указывая на то, что «самые ранние осьминоги уже обладали развитым интеллектом».

