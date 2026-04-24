«Империя рухнет»: Беларусь может запустить перемены во всем регионе 3 24.04.2026, 16:13

Презентация книги «Беларусь Натальи Радиной» собрала полный зал в Вильнюсе.

В Вильнюсе — одном из центров белорусской эмиграции после 2020 года — давно привыкли к акциям оппозиции, культурным и музыкальным вечерам, встречам с политиками. Казалось, удивить эту аудиторию уже непросто.

Однако в вечер буднего дня, в среду, 22 апреля, визит-центр Сейма Литвы заполнен теми, кто интересуется Беларусью. Повод — презентация новой книги американского известного историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Во встрече приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а ведущим выступил ксендз Вячеслав Борок.

Мероприятие посетили литовский депутат, лидер «группы друзей Беларуси» в Сейме Русланас Баранавас, спецпосланник МИД Литвы по связям с демократической Беларусью Аста Андрияускене, бывший политзаключенный, лидер Белорусской христианской демократии Павел Северинец, известный правозащитник и бывший узник совести Леонид Судаленко, бывший политзаключенный и журналист Олег Груздилович, экс-узники совести Александр Бобко, Сергей Спариш, бывший боец полка Калиновского Александр Клочко, белорусский православный священник Константинопольского Патриархата Георгий Рой, координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, Андрей Шарендо, Андрей Войнич, блогеры Дмитрий Козлов («Серый кот»), Андрей Паук, представители белорусской, украинской и российской диаспор.

«У нас всех есть шанс наконец избавиться от этой империи»

В начале встречи Наталья Радина подчеркнула, что Вильнюс сыграл особую роль в появлении книги Юрия Фельштинского:

— Идея книги родилась здесь, во время Форума свободной России в 2023 году. Меня пригласили в качестве спикера из Беларуси, и я очень кратко рассказала историю нашей страны. Я тогда поняла, что многие люди просто не знают о Беларуси.

Это было очень странно, потому что мы находимся в центре Европы, и сегодня от нашей страны в регионе в целом многое зависит. А люди из Литвы, Польши и России не знают, кто такие белорусы. В зале был большой интерес к нашей истории и стало ясно, что люди вообще ничего не знают ни о Полоцком княжестве, ни о Великом княжестве Литовском, ни о Речи Посполитой, ни о том, какую роль играли белорусы в этих государственных объединениях.

После этого ко мне подошел Юрий Фельштинский, которого я знаю много лет, и сказал: «Наталья, нужно написать книгу, потому что как историк я понимаю, насколько важна твоя страна. Ведь сегодня, к сожалению, она превратилась в военный плацдарм, с которого Россия угрожает Литве, Латвии, Польше и Украине. Нужно написать о Беларуси, чтобы люди на Западе поняли, что твоя страна должна быть свободной».

Юрий понял, что трудно написать эту книгу, не будучи белорусским историком. Он предложил сделать ее через призму моей жизни. Конечно, мне это показалось очень странным: кто я такая, чтобы писать книгу о моей жизни. Но мои друзья поддержали меня и сказали: «Нет, давай, пишем». И вместе с лидерами «Европейской Беларуси» Андреем Санниковым, Дмитрием Бондаренко и белорусской призеркой Олимпийских игр Александрой Герасименей мы начали рассказывать о нашей стране и борьбе. Я работаю независимым журналистом с 18 лет, и с 1996 года, когда приехала в Минск, была свидетельницей всех событий, которые произошли в Беларуси почти сразу после прихода к власти Александра Лукашенко.

Надеюсь, что книга получилась удачной и она убедит людей во всем мире, что за Беларусь стоит бороться, что белорусский народ, который уже 32 года сражается за свою свободу, нуждается в поддержке.

Ксендз Вячеслав Борок процитировал отрывок из книги, где Наталья Радина рассказывает о своих предках. В их судьбах многие белорусы узнают истории своих семей — репрессии, ссылки, жизнь под оккупацией. Однако в книге есть слова о надежде, что «новым поколениям удастся вырваться из этого замкнутого круга». Ведущий спросил, удалось ли это сделать Наталье Радиной:

— Думаю, что белорусы, которые сегодня борются за свою страну, вырвались из этого замкнутого круга. Надеюсь, что удалось и мне. Ведь когда я пришла в журналистику в 18 лет, я сразу поняла, что не буду работать в государственных СМИ. Это был 1997 год, и уже тогда было ясно, куда катится страна, что Лукашенко строит диктатуру, а в государственных СМИ нет свободы.

Изначально я собиралась работать на телевидении, но мне пришлось пойти в газеты, потому что телевидение тогда уже было захвачено Лукашенко, а на нем была введена строгая цензура.

Что касается свободы белорусов, нашей страны, мне кажется, что сейчас мы все находимся в процессе разрушения этих оков. Сотни лет Беларусь находится под российской оккупацией, а сейчас, когда Россия ведет эту позорную и ужасную войну против Украины, у нас всех есть шанс наконец избавиться от этой империи, что она наконец рухнет, и мы будем свободны.

Ксендз Вячеслав Борок задал вопрос Дмитрию Бондаренко, кто для него, как белорусского патриота, является главным врагом. Оппозиционный политик рассказал, что оказавшись в тюрьме КГБ после событий Площади-2010 ему постоянно задавали вопрос, почему он борется с Лукашенко:

— Поначалу офицеры спецслужб сильно нас «прессовали», оказывали огромное давление. Но потом мы просто разговаривали, и я уверен, что многое из наших разговоров осталось у них в головах. Мы говорили, что боремся не с Лукашенко, потому что сегодня — один диктатор, завтра может быть кто-то другой. Мы боремся за свободную и белорусскую Беларусь.

Я им сказал: «Послушайте, если бы вы были национальной белорусской диктатурой, возможно, я бы и не стал бороться, хотя я так люблю свободу, что не уверен в этом. А вы просто лижете сапоги русским, вы — не офицеры белорусского государства и не думаете о безопасности нашей страны».

У белорусских тюремщиков на стенах портреты Путина, российские флаги. Еще в 2010-2012 годах, когда они пытались нас вербовать, ссылались на цитаты Деникина, Колчака и русского философа Ильина. Я говорю: «Я — белорусский патриот, вы просто профнепригодны». Мы всегда боролись за свободу, за независимость. Этому мы учились и у наших соседей, и, прежде всего, у литовцев. Поэтому главный враг для меня — это российская империя.

«Настало время учить общую историю сопротивления»

Вячеслав Борок обратился к биографии Натальи Радиной и отметил, что она стала главным редактором в критический момент для «Хартии’97» — после убийства режимом основателя сайта Олега Бебенина. Ведущий спросил, было ли Наталья Радиной страшно в тот момент. Журналистка рассказала, как события 2010 года повлияли на ее жизнь:

— Именно в «Хартии» я нашла друзей и соратников, людей, которые всегда ставили задачу победить Лукашенко.

Когда в 2010 году Андрей Санников, руководитель гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей гражданской инициативы «Хартия’97», стал кандидатом в президенты, мы поняли, что это шанс изменить ситуацию. Мы были готовы рисковать даже жизнью и пошли с намерением не просто поучаствовать в избирательной кампании, как говорят сегодня некоторые политические деятели. Мы знали, что идем до конца. Андрей Санников в 2010 году побеждал Лукашенко, по данным независимых наблюдателей, он должен был пройти во второй тур и мог бы стать президентом Беларуси.

К сожалению, за три месяца до выборов был убит Олег Бебенин, основатель «Хартии» и ее главный редактор. Конечно, это стало для меня большим шоком, потому что Олег был не просто коллегой, он был другом на протяжении многих лет. Мы начали работать с ним еще в 1997 году в газете «Имя», которая тогда была очень популярным изданием в Беларуси. Но было ясно, что мы не можем остановиться. Как бы тяжело и страшно не было, я была уверена, что нужно продолжать двигаться вперед, нельзя бояться.

Священник Владимир Селявко и лидер БХД Павел Северинец

После той избирательной кампании мы все оказались в тюрьмах, нас арестовали в день выборов на площади. Но я очень рада, что мы тогда не остановились. Считаю, что мы показали пример того, что белорусы должны бороться за свою свободу, рисковать своей волей и жизнью — другого выбора нет.

Десять лет спустя народ восстановил свои силы, люди снова вышли на улицы, и стало ясно, что пока у власти Лукашенко, нужно бороться и протестовать.

Стоит отметить, что участники встречи в Вильнюсе, бывшей столице Великого княжества Литовского, много раз обращались к общему прошлому белорусов и литовцев. Дмитрий Бондаренко, отвечая на вопрос об опыте белорусского сопротивления, указал на совместную историю стран в нашем регионе.

— Беларусь — не какая-то уникальная страна. Мы такое же государство, как Польша, Венгрия или Чехословакия, страны Балтии в конце 80-х. Белорусы немного опаздывают, но сегодня мы боремся с этим «красным драконом», российским двуглавым орлом, который через столетия вернулся. В этом смысле мы — одна из стран региона, которая продолжает общую борьбу за нашу и вашу свободу.

Мы учились на примере диссидентов из стран Балтии, на примере польского движения «Солидарность». Но после 2020 года я разговаривал со многими польскими ветеранами, героями антикоммунистического сопротивления, и они говорили: «Послушайте, у нас не было так жестко. Может быть, только в первые месяцы военного положения в ПНР. Происходящее в Беларуси сегодня ближе к сталинизму».

Я знаю, что сейчас ведутся различные исторические дискуссии, но мне кажется, что сегодня настало время учить общую историю о том, как наши предки — литовцы, белорусы, поляки, украинцы — сражались вместе в битвах на Синих Водах, на Ворскле, под Жальгирисом и Оршей, под Москвой и Веной. Это уникальный опыт, когда наши народы, будучи одним государством, в Великом княжестве Литовском, Речи Посполитой, боролись вместе. И они действительно спасли Европу — от татар, от Москвы, от Османской империи. Мне кажется, что сегодня этот опыт снова необходим. Именно это нас объединяет.

«Возможно, именно Беларусь станет тем импульсом, который вызовет перемены в России»

Дмитрий Бондаренко сказал, что видит будущее Беларуси в ЕС и НАТО, а также порассуждал о будущем региона:

— Мы с литовцами и украинцами сотни лет жили в одних и тех же государствах, свободных или находящихся под гнетом. Сегодня, когда Литва является членом НАТО и членом Европейского cоюза, не может быть так, чтобы тысячи лет люди жили бок о бок, а потом появилась граница. Этого не будет, граница временная. И, конечно, Беларусь будет членом НАТО и Европейского союза — как Польша, Литва, Латвия, Эстония, соседняя Украина.

Я бы, конечно, не стал отбрасывать и россиян, хотя мы все сильно пострадали от России. Однако я знаю, к примеру, что много бойцов, добровольно отправившихся на помощь Украине еще в 2015 году, были россиянами. Их были тысячи, когда белорусов, сражавшихся за Украину, в то время были лишь десятки. Сегодня мы знаем, что многие русские также воюют на стороне Украины.

Европейская часть России никуда не денется, она останется рядом, у нас останутся общие границы, и с этим нужно будет что-то делать. Возможно, именно Беларусь станет тем импульсом, который вызовет перемены в России.

У всех наших стран уже есть большая общая проблема — депопуляция, мы будем конкурировать за рабочую силу. Возможно, белорусы будут конкурировать, например, чтобы лучшие украинцы и россияне приехали к нам работать. Нам, белорусам, придется создать условия для приезда людей с Запада. Возможно, открыть несколько университетов, филиал какого-нибудь крутого американского университета в Беларуси, может быть, британского, может ЕГУ вернется к нам из Литвы в новом образе.

Белорусский православный священник Константинопольского Патриархата Георгий Рой

Затем слово взял белорусский православный священник Константинопольского Патриархата Георгий Рой. В выступлении на литовском языке он рассказал, чем для него лично важна книга «Беларусь Натальи Радиной»:

— Дорогая Наталья, мы с вами — земляки. В этой книге, которую вы мне подарили, много интересной информации. Сейчас скажу, что эту книгу у меня забрал сын, студент Гданьского университета, изучающий политологию. Он очень интересуется тем, что происходило в Беларуси. Меня просто поражает, как по-другому молодые люди смотрят на историю.

Я с большим интересом прочитал первые главы этой книги, посвященные вашему детству и нашей родной Кобринщине. Было интересно сравнить, как мы выросли, мы жили в одном городе, в одном месте. Я думаю, вы, действительно, сделали очень важное дело — это касается всех этих лет борьбы. Хорошо, что эта книга существует — это необходимая ретроспектива: что с нами происходило, где мы сейчас. Она помогает двигаться вперед.

Литовский депутат, лидер «группы друзей Беларуси» в Сейме Русланас Баранавас

«У вас нет другого будущего, как свободная Беларусь»

Литовский депутат Русланас Баранавас, который помог организовать презентацию книги в Вильнюсе, рассказал, что его удивляет в белорусах на примере бывших политзаключенных, которых насильно вывезли в Литву:

— Кажется, человек отсидел в тюрьме пять лет, боролся 20-30 лет. Казалось бы, перевезут его в Литву, и было бы понятно, если бы он сказал: все, хватит, я спокойно поживу в Европе.

Но люди, которых мы встретили, говорили в тот же день: «Что будем делать дальше? Как дальше будем бороться?» Это сильно впечатляет.

Ни один не сказал: я хочу отдохнуть, хватит. Нет, все собираются дальше бороться. Я думаю, с этим духом у вас нет другого будущего, как свободная Беларусь.

Литовский политик призвал белорусов искать новые подходы и способы противостоять режиму Лукашенко, а также делиться ими с Западом:

— После 2020 года в Литве была идея максимального давления на режим Лукашенко — санкции, изоляция. Мы ожидали, что этот режим падет. После 2022 года, когда с территории Беларуси было совершено нападение на Украину, мы везде говорили, что есть два агрессора — Россия и режим Лукашенко, а не белорусы. Мы думали, что когда украинцы выиграют войну, будет возможность решить сразу два вопроса — в Москве и Минске. Сегодня я вас призываю делиться идеями, писать статьи. Ведь это важно и для литовского народа, в котором сегодня также раздаются голоса о «диалоге с Лукашенко».

Журналист Витаутас Бруверис

Известный литовский журналист Витаутас Бруверис задал вопрос о политике президента США Дональда Трампа, начавшего переговоры с режимом Лукашенко, а также о возможной агрессии с территории Беларуси. Наталья Радина отметила, что всегда выступала за давление на белорусского правителя:

— Я вижу, что эти переговоры с США спасают людей, а не диктатуру. Санкции, которые снимают американцы, не очень сильно влияют на ситуацию в экономике. Поэтому для Лукашенко важно, чтобы ограничительные меры были сняты именно странами Евросоюза.

И тут очень хорошо, что Европа и Литва остаются принципиальными и говорят, что требуют системных изменений: остановить репрессии, выйти из войны, которую сегодня режим Лукашенко вместе с Путиным ведет против Украины. И тогда мы можем уже говорить про снятие экономических санкций.

Что касается угроз Лукашенко… А вдруг он предупреждает? Может, угроза нападения есть на самом деле. Мы же понимаем, что Беларусь сегодня — это российский военный плацдарм. И пока Россия присутствует в таком масштабе в Беларуси, угроза для Украины и стран Балтии будет оставаться. Поэтому я не исключаю различных вариантов. Мы понимаем, что пока у России нет ресурсов, чтобы ввести войну на два фронта, но я бы не исключала никаких сценарий.

«Белорусские независимые журналисты защищают весь регион»

Отвечая на вопрос о том, что может делать белорусская эмиграция сегодня, Наталья Радина призвала сосредоточиться на конкретных целях, а не тратить средства на создание непонятных структур:

Координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

— Самое главное сейчас — вести информационную работу на Беларусь. Очень важно, чтобы была поддержка независимых белорусских медиа. К сожалению, с этим есть проблемы.

«Хартия’97» — это самый популярный белорусский сайт согласно статистике, но его поддержка недостаточна. Я даже не знаю, как мы будем работать в следующем году — очень небольшая помощь от западных фондов. Нужно говорить о том, что без независимых СМИ Беларусь не станет свободной, ведь нужно противостоять той пропаганде, которая идет из России и лукашенковских СМИ.

Мы, независимые журналисты, также обеспечиваем безопасность в регионе. Почему белорусская армия не вошла в Украину? Это ведь тоже заслуга независимых СМИ, которые в Беларуси читают и слушают больше, чем лукашенковскую пропаганду.

Во-вторых, конечно, важна работа правозащитных организаций. Нужно поддерживать бывших политзаключенных, которые приезжают на Запад. Важно помогать семьям репрессированных внутри Беларуси, как бы тяжело это ни было — искать пути, чтобы эта помощь доходила.

Важна также дипломатическая работа: разговоры с западными политиками, чтобы доносить правду о том, что происходит внутри страны и влиять на формирование западной политики в отношении Беларуси. Но это все, что мы можем сделать. Я не вижу смысла в каких-либо псевдо- и квазигосударственных структурах, создаваемых в эмиграции. Считаю, что это лишняя трата средств.

Один из вопросов из зала касался революции 2020 года. Почему силовики не перешли на сторону протестующих белорусов? Координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко обратил внимание, что люди, называвшие себя лидерами, не обратились к военным:

— Недавно бывший политзаключенный, юрист Максим Знак рассказал о том, как вместе с Марией Колесниковой и Светланой Тихановской относили жалобу в ЦИК к «борщеварке» Ермошиной. Они не думали о том, чтобы обратиться к военным, а почему-то понесли жалобу чиновнице, которая находилась под всеми международными санкциями.

Генералы не услышали никого, на чью сторону было переходить.

Однако отмечу, что раскол элит тогда произошел. Мы говорили с друзьями из «Европейской Беларуси», которые сидели в зонах. Есть еще одна категория сидельцев в Беларуси, это действительно герои. И они идут, как правило, по статье «измена родине». Это судьи, прокуроры, чиновники, военные, милиционеры, спецназовцы, которые отказались выполнять приказ. И их, говорят, сотни. Они не проходят, как политические заключенные. Вот это и был раскол элит, когда многие отказались выполнять приказы.

К сожалению, лидеры, которые могли бы многое сделать, такие как Николай Статкевич, тот же Павел Северинец, Сергей Тихановский, который очень смело действовал, еще ряд людей, уже были арестованы к этому моменту. И я не понимал тогда, почему так называемые лидеры не призвали протестующих идти на телевидение и обратиться к военным с призывом перейти на сторону народа. С телевидения уходили журналисты и, самое главное, технический персонал.

Но здесь надо было знать опыт того же Белорусского Народного Фронта, который для давления на власти призывал людей приходить к телевидению, и им давали возможность выступить. В 2020 этого не было сделано.

Также Наталья Радина рассказала, что книга в ближайшее время выйдет на английском языке, а после презентации, которая прошла в Таллинне, было предложено перевести ее на эстонский язык. Также книга должна выйти на польском и литовском языках.

Отвечая на вопрос о своих планах на будущее, Наталья Радина сказала, что главное для нее сейчас — «возвращение в свободную Беларусь».

В конце с воодушевляющим словом выступил ксендз Вячеслав Борок:

— Надеюсь, что эта встреча дала нам некоторую надежду, что мы дождемся лучшего будущего. А я обращаюсь к каждому из вас: пишите книгу своей жизни. Если ты белорус — пиши о своей Беларуси, мечтай и думай о ней, работай для блага Беларуси. Пиши книгу той нации, к какой имеешь честь относиться. Если в сюжетах этих книг не будет предоставлено место ни одному проценту сотрудничества со злом, если будет бескомпромиссность по отношению ко злу, но в то же время мы будем способны договариваться с другими людьми, мы сможем написать уникальную книгу свободной и европейской Беларуси, а все вместе — мирной Европы.

Однако давайте не будем поддаваться иллюзиям, что можно договориться с тем, кто однажды попробовал на вкус человеческую кровь. С ними не договоришься с помощью «цветочков». Цветы оставим для их похорон.

С особой надеждой жду, что у нас будет презентация этой книги в Минске. Всем большое спасибо.

