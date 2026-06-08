ВСУ атаковали центр по производству беспилотников на аэродроме под Рязанью
- 8.06.2026, 22:37
Видео.
Вооруженные силы Украины 8 июня атаковали аэродром Протасово под Рязанью. Видео удара опубликовал телеграм-канал «Досье шпиона». На кадрах беспилотник пикирует на объект и взрывается. Astra геолоцировала видео и подтвердила, что его сняли в Протасово. О пострадавших и масштабах разрушений информации нет. На территории аэродрома находится научно-производственный центр «Протос», где делают дроны.
НПЦ заработал в июле 2024 года и к началу июня 2026-го насчитывал 54 компании-резидента. Исполнительный директор центра Анастасия Сигинова называла ключевым преимуществом площадки доступ к взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома, отмечая, что это позволяет испытывать беспилотники в «реальных условиях». Резиденты центра занимаются разработкой самих БПЛА, а также комплектующих, программного обеспечения, систем связи и управления. Кроме того, они проводят занятия для студентов с целью выявления и обучения тех, кто «склонен к работе с беспилотниками».
В марте этого года резиденты «Протоса» сообщали о намерении выйти на производство 5 тыс. двигателей для БПЛА в месяц к 2027 году.