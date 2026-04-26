В Вильнюсе и Варшаве прошел «Чарнобыльскі шлях 2026» 26.04.2026, 20:58

Фото: LookByMedia

Участники почтили память жертв катастрофы.

Ежегодное шествие «Чарнобыльскі шлях», приуроченное к годовщине аварии на ЧАЭС, провели в Вильнюсе и Варшаве. Там выступил глава правозащитного центра «Всяна» Алесь Беляцкий и другие известные белорусы, а также дипломаты разных стран, сообщает «Зеркало».

В Вильнюсе возложение цветов в память о жертвах и ликвидаторах прошло в парке Льва Сапеги, где расположен памятник «Мать Чернобыля». В этой церемонии приняли участие Алесь Беляцкий и другие представители «Вясны».

Фото: LookByMedia

Фото: LookByMedia

В Варшаве же почтить память пострадавших от трагедии собрались перед дворцом Сташица. Ведущим митинга, на котором вспоминали о последствиях трагедии для Беларуси, стал музыкант Александр Помидоров. Участие в мероприятии принимали известные белорусы: среди них были политик Вячеслав Сивчик, ксендз Вячеслав Барок.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com