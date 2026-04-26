26 апреля 2026, воскресенье, 22:18
В Вильнюсе и Варшаве прошел «Чарнобыльскі шлях 2026»

Фото: LookByMedia

Участники почтили память жертв катастрофы.

Ежегодное шествие «Чарнобыльскі шлях», приуроченное к годовщине аварии на ЧАЭС, провели в Вильнюсе и Варшаве. Там выступил глава правозащитного центра «Всяна» Алесь Беляцкий и другие известные белорусы, а также дипломаты разных стран, сообщает «Зеркало».

В Вильнюсе возложение цветов в память о жертвах и ликвидаторах прошло в парке Льва Сапеги, где расположен памятник «Мать Чернобыля». В этой церемонии приняли участие Алесь Беляцкий и другие представители «Вясны».

Фото: LookByMedia

В Варшаве же почтить память пострадавших от трагедии собрались перед дворцом Сташица. Ведущим митинга, на котором вспоминали о последствиях трагедии для Беларуси, стал музыкант Александр Помидоров. Участие в мероприятии принимали известные белорусы: среди них были политик Вячеслав Сивчик, ксендз Вячеслав Барок.

Фото: t.me/tsikhanouskaya
