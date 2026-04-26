В Беларуси может появиться новый вид змей
- 26.04.2026, 19:52
Их длина достигает двух метров.
Новый вид змей может появиться в дикой природе Беларуси. Подробности рассказали в эфире ОНТ.
Официально в нашей стране проживают три вида ползучих – ужи, медянки и гадюки. Ядовитая только последняя.
Но уже в ближайшее десятилетие из-за потепления к нам могут мигрировать и другие виды. Ученые предполагают, что, скорее всего, фауна пополнится полозом, родственником ужа.
Особи могут вырастать до внушительной длины – 2 м, но яда они не имеют, так что не представляют опасности для человека.
В Беларуси отмечают нашествие змей
Весну встречают не только первоцветы, но и пресмыкающиеся, внешний вид которых до сих пор многих пугает. Да и опасные встречи тоже случаются – никто не хочет нарваться на гадюку.
Сейчас змеи выползают на солнце и греются. Часто их можно увидеть в клубках, так они быстрее достигают нужной температуры.
На просторах интернета появляется все больше малоприятных видео с пресмыкающимися. Якобы в этом сезоне они уж слишком расплодились.
Однако герпетологи (специалисты по змеям) заверяют, что волноваться точно не стоит. Популяция вполне могла увеличиться, но это лишь стечение обстоятельств.
Снежная зима (которая у нас и была) считается идеальным условием для выживания пресмыкающихся.