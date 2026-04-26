Белый дом: Целью стрелка были Трамп и чиновники 2 26.04.2026, 19:44

В администрации отметили «бесстрашное» поведение Трампа во время инцидента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что целью стрельбы были американский президент Дональд Трамп и чиновники его администрации.

Об этом она написала в социальной сети X.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш предполагал, что мишенью стрелка был Трамп.

«Вечер, который должен был стать веселым на ужине, где президент Трамп рассказывал анекдоты и отмечал свободу слова, был сорван развращенным сумасшедшим, который пытался убить президента и как можно больше чиновников администрации Трампа», – сказала она.

Также Левитт заявила, что Трамп «был бесстрашным».

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

