Белый дом: Целью стрелка были Трамп и чиновники
- 26.04.2026, 19:44
В администрации отметили «бесстрашное» поведение Трампа во время инцидента.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что целью стрельбы были американский президент Дональд Трамп и чиновники его администрации.
Об этом она написала в социальной сети X.
Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш предполагал, что мишенью стрелка был Трамп.
«Вечер, который должен был стать веселым на ужине, где президент Трамп рассказывал анекдоты и отмечал свободу слова, был сорван развращенным сумасшедшим, который пытался убить президента и как можно больше чиновников администрации Трампа», – сказала она.
Также Левитт заявила, что Трамп «был бесстрашным».
Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.
По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.