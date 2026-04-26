Боксера из РФ забросали стульями после чемпионского боя

Боксера из РФ забросали стульями после чемпионского боя3
- 26.04.2026, 18:35
- 2,234
В турецком городе Трабзон после боя боксера из России Сергея Горохова с местным любимцем Эмирханом Калканом произошла массовая драка. Причиной стала чрезмерная реакция россиянина и его команды во время поединка.
Во время боя российская сторона постоянно провоцировала турок, что не понравилось местным фанатам и команде Эмирхана Калкана. Сейчас поединок за звание чемпиона по версии UBO пришлось остановить, сообщает турецкое издание Karar.
СМИ сообщают, что с начала боя российская сторона показывала «непристойные жесты» и выкрикивала оскорбительные слова в адрес турецкого боксера и его команды. Обстановка на ринге продолжала накаляться, пока в конце третьего раунда член российской команды не толкнул брата турецкого боксера.
Этот поступок россиян перерос в словесную перепалку, а затем — турки решили «проучить» россиян за вызывающее поведение. На ринг выскочили десятки людей (преимущественно представители обеих команд и их сторонники), а в ход пошли кулаки, удары ногами и стулья.
Охране едва удалось остановить массовую драку между тремя сторонами — фанатами и противоборствующими сторонами. Сейчас результат боя определен как«остановленный», а комиссия и судьи планируют пересмотреть все видеозаписи с камер, чтобы установить причастных.