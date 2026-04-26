Зеленский: Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины 26.04.2026, 18:50

Тема обсуждалась с главой МАГАТЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время встречи были обсуждены вопросы по ЗАЭС, в частности возвращение объекта под контроль Украины.

Об этом сообщает Telegram президента Украины.

«Во время встречи... подчеркнул недопустимость формализации и легализации российского пребывания на Запорожской атомной электростанции», - заявил президент Украины.

По его словам, он и Гросси обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия «этих преступных действий».

Также Зеленский подчеркнул, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины.

«Договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы», - резюмировал президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com