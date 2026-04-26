Зеленский: Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины
- 26.04.2026, 18:50
Тема обсуждалась с главой МАГАТЭ.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время встречи были обсуждены вопросы по ЗАЭС, в частности возвращение объекта под контроль Украины.
Об этом сообщает Telegram президента Украины.
«Во время встречи... подчеркнул недопустимость формализации и легализации российского пребывания на Запорожской атомной электростанции», - заявил президент Украины.
По его словам, он и Гросси обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия «этих преступных действий».
Также Зеленский подчеркнул, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины.
«Договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы», - резюмировал президент Украины.