В Могилеве установили экспериментальный светофор 6 26.04.2026, 17:37

Он получил новый сигнал для водителей.

В конце марта на столичных дорогах установили экспериментальные светофоры. После успешного тестового периода в Минске такое же устройство установили и в Могилеве, поделились в пресс-службе милиции Могилевщины.

Новый объект заработал в Могилеве на перекрестке улиц 30 лет Победы и Гришина.

Помимо привычных цветов трехсекторного регулировщика, на устройстве появился новый сигнал. Он поможет избежать самых трагичных ДТП.

Дополнительный сигнал уже знаком многим водителям, обычно подобную информационную секцию устанавливали под светофорными отделениями. Теперь же бело-лунный указатель пешеходов за поворотом появился на месте желтого сигнала.

Нововведение должно снизить аварийность и сделать дороги безопаснее.

