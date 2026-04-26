Лукашенко нацелился на рынок автошкол 1 26.04.2026, 18:01

Под ударом частный бизнес.

На днях диктатор Лукашенко проинспектировал ДОСААФ. Велел непременно сохранить структуру, поностальгировал по временам, когда сам учился в здешней автошколе, и потребовал усилить подготовку водителей. Мол, безопасность на дорогах — превыше всего, и сами же мне потом спасибо скажут, пишет «Салідарнасць»

Формально все так. Но с учетом белорусских реалий есть ощущение, что мы на пороге грандиозного… Пусть будет не «шухера», а, скажем там, передела рынка.

Потому что автошколы — это не только про качество подготовки водителей, но и про деньги. А всякий бизнес в своей феодальной вотчине Лукашенко любит контролировать.

Посудите сами: обучение водителей самой популярной категории «В» сегодня стоит в среднем от 1,4 до 2,5 тысяч рублей (в автошколах ДОСААФ прямо сейчас – 2,1 тысячи), если не потребуются дополнительные занятия и пересдачи.

При этом в 2026 году в связи с усложнением обучения ожидают повышения цен. Только в Минске и области больше 110 автошкол, в целом по Беларуси – свыше 300. И у каждой несколько наборов в год. А если их количество проредить в пользу ДОСААФ, приятная математика получается.

Задел для масштабной зачистки автошкол в Беларуси уже сделан. В феврале этого года ГАИ проводила мониторинг обучения вождению – нашли около 200 правонарушений только у инструкторов, обещали продолжить проверки. А от пристального внимания силовиков до штрафов и закрытий – один шаг.

Хотелось бы ошибиться. Но распоряжения Лукашенко, даже нелепые, как мы помним, нынче выполняются быстро и без тени сомнений.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com