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Всплыла неожиданная деталь из юности Трампа

  • 11.06.2026, 17:00
Всплыла неожиданная деталь из юности Трампа
Дональд Трамп

Будущий президент США играл в футбол и был защитником.

Мало кто знает, что в юности президент США Дональд Трамп играл в футбол. В выпускном классе Нью-Йоркской военной академии будущий президент США выступал за школьную команду, где большинство игроков были выходцами из стран Латинской Америки. По воспоминаниям бывших партнеров по команде, Трамп был защитником и одним из самых активных игроков команды, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя после школы его футбольная карьера быстро завершилась, интерес к самому популярному виду спорта в мире со временем приобрел для политика новое значение. Накануне чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, Трамп все чаще связывает свое публичное позиционирование с крупными спортивными событиями.

По мнению ряда аналитиков, спорт становится для президента важным инструментом укрепления собственного имиджа на фоне непростой внутренней и внешнеполитической обстановки. Подготовка к мировому первенству проходит на фоне роста цен на топливо, военных конфликтов и снижения рейтингов администрации.

Особую роль в этой истории играет президент ФИФА Джанни Инфантино. За последние годы он неоднократно посещал Белый дом, вручал Трампу памятные подарки, футбольные мячи, игровые майки и даже специальные награды. Их отношения многие наблюдатели называют одним из самых необычных союзов в мировом спорте и политике.

Трамп активно участвовал в продвижении заявки США на проведение чемпионата мира еще во время своего первого президентского срока. Теперь турнир станет одним из крупнейших международных событий его нынешнего пребывания у власти.

Эксперты считают, что Белый дом рассматривает чемпионат мира не только как спортивный праздник, но и как возможность подчеркнуть роль США на мировой арене. Сам Трамп неоднократно демонстрировал интерес к масштабным церемониям, трофеям и звездным спортсменам, принимая в Белом доме таких легенд футбола, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На фоне приближающегося мундиаля внимание к связям политики и спорта в США будет только усиливаться, а сам Трамп, вероятно, постарается сделать чемпионат частью собственной политической истории.

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