«Не помню, чтобы в Беларуси такое раньше было, устроили маленький Китай» 1 11.06.2026, 9:09

5,652

Вокруг зарплат на новом производстве холодильников в Барановичах назревает скандал.

Год назад в Барановичах торжественно открыли производство китайских холодильников «Мидеа». Событие выглядело крайне необычно в свете того, что в Беларуси работает свой производитель — «Атлант», филиал которого действует в тех же Барановичах. «Салідарнасць» узнала, как теперь обстоят дела у китайско-белорусской компании.

Холодильники «Мидеа»: объем производства и экспорт

Год назад председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал, что при реализации нового проекта в Барановичах привлечено $28,8 млн прямых иностранных инвестиций, завезено «уникальное» технологическое оборудование и стоит цель выпускать до 850 тысяч холодильников ежегодно.

Примерно столько же в прошлом выпускал белорусский «Атлант» (около 1 миллиона единиц холодильной техники в год).

Белстат актуальные данные по производству холодильников в 2025-2026 годах не приводит, но в марте глава администрации СЭЗ «Брест» Вадим Кравчук заявил, что на производстве «Мидеа» в Барановичах в прошлом году выпустили более 80 тысяч холодильников, а в 2026-м планируют выпустить 250 тысяч. И добавил, что идет «продолжение большого строительства».

Если эти цифры соответствуют действительности, то можно сказать, что с точки зрения объема производства дела на новом производстве обстоят неплохо.

Сама компания «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг» данных о развитии своего производства и экспорта не публикует.

Фото: minskmice.com

Сегодня холодильники «Мидеа» с пометкой «производство — Беларусь» можно обнаружить на торговых площадках в России и Казахстане.

«Устроили маленький Китай»

Менее радужной картина выглядит с учетом уровня зарплаты на предприятии.

Вот что рассказал «Салідарнасці» житель Барановичей:

— В прошлом филиал «Атланта» по производству компрессоров к холодильникам, Барановичский станкостроительный завод, был самым успешным предприятием в городе, куда устроиться можно было только по блату. Но это уже давно не так. Поэтому когда открывали «Мидеа», люди даже обрадовались.

Если на БСЗ зарплата простого рабочего упала до 900 рублей на руки, то там обещали минимум 1300. По факту все было не так. Люди уходили с БСЗ на «Мидеа», а им платили те же 900 рублей. Цирк на дроте.

Теперь на «Мидеа» острая нехватка персонала. Людей заманивают как могут. В том числе так: приходи с паспортом, работай один день и получай 50 рублей. Если работал нормально, скажут «приходи еще». Не помню, чтобы в Беларуси такое раньше было, устроили здесь маленький Китай.

Фото: id-pro.by

Рассказ жителя Барановичей косвенно подтверждается обилием вакансий с невысокой заявленной оплатой. К примеру, слесарям-сборщикам бытовой техники на «Мидеа» обещают 1100-1500 рублей, наладчикам оборудования — 1500-2300. При том средняя зарплата в Барановичах составляет на руки около 1950 рублей.

О существовании проблемы дал понять и глава администрации СЭЗ «Брест» Вадим Кравчук, заявивший, что на «Мидеа» «стоит вопрос трудовых ресурсов» и что с руководством нового предприятия «мы говорим об уровне зарплаты».

Вопросы, которые остаются без ответа

Весной этого года председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик заявил, что китайцы хотят увеличить производство холодильников в Барановичах.

Фото: nashkraj.by

Однако при отсутствии убедительных данных со стороны властей создается ощущение, что все издержки по реализации проекта несет белорусская сторона. Объем прямых инвестиций при запуске проекта был небольшим, при этом «Мидеа» как резиденту СЭЗ «Брест» предоставили ряд льгот, а зарплата на предприятии смешит даже жителей Барановичей.

Год назад Пархомчик докладывал Александру Лукашенко, что на «Мидеа» предусмотрена «масштабная локализация» — но больше о ней не вспоминают. Непонятно, производят ли в Беларуси детали для холодильников «Мидеа» или в Барановичах просто остается сборка их китайских компонентов.

И все эти вопросы остаются без ответа на фоне того, что власти помогают прямому конкуренту отечественного «Атланта». Трудно представить, чтобы китайское производство решили запустить без личного одобрения Лукашенко.

Но выгодно ли это бюджету и кто является бенефициаром в этой истории —пока непонятно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com