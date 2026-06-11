Die Zeit: Экономика РФ уже не выдерживает затяжной войны 11.06.2026, 16:20

Европа должна перейти к решающим санкционным шагам.

Российская экономика сталкивается с растущими трудностями после более чем четырех лет войны, а Европа все еще располагает инструментами для усиления давления на Москву. К такому выводу пришли авторы нового доклада Института мировой экономики в Киле (IfW), получившего название «Endgame» («Финал»), пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке экономистов, в первые годы конфликта российская экономика оказалась устойчивее, чем ожидалось, однако сейчас накопленные резервы практически исчерпаны. Авторы исследования считают, что официальная статистика не отражает в полной мере глубину структурных проблем.

Согласно официальному прогнозу, экономика России в 2026 году вырастет всего на 0,4%. При этом в период с января по апрель зафиксировано сокращение на 0,3%. Многие западные эксперты полагают, что реальные показатели могут быть слабее, а инфляция — выше официальных данных.

Аналитики отмечают рост государственных расходов, снижение нефтегазовых доходов и увеличение долговой нагрузки бизнеса. Кроме того, Россия становится все более зависимой от Китая, на который приходится свыше трети внешней торговли страны.

Особое внимание авторы доклада уделяют роли Европы. Несмотря на многочисленные санкционные пакеты, товарооборот между Россией и ЕС в 2025 году составил более 57 млрд евро. Экономисты предлагают ввести специальный тариф на торговлю с Россией, а полученные средства направлять на поддержку и восстановление Украины.

Еще одной мерой может стать усиление контроля за соблюдением санкций и давление на китайские компании, которые ведут бизнес с Россией. По мнению экспертов, доступ к европейскому рынку имеет для Китая гораздо большее значение, чем сотрудничество с Москвой.

Авторы исследования также считают, что наиболее эффективным шагом стал бы почти полный отказ от торговли с Россией за исключением гуманитарных поставок. По их мнению, экономические потери европейского бизнеса будут значительно ниже расходов, которые страны ЕС несут из-за затянувшегося конфликта и роста оборонных бюджетов.

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