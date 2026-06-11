Капитан ВМС Украины: Для «теневого флота» Путина спокойные времена закончились 11.06.2026, 16:35

Удары по российской морской логистике будут только усиливаться.

Согласно новым спутниковым снимкам, российский корвет «Бойкий» Балтийского флота РФ, пораженный украинскими дронами в Кронштадте, получил критические повреждения.

Действительно ли можно говорить, что корабль фактически уничтожен и восстановлению уже не подлежит?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал капитану I ранга ВМС Украины, руководителю военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павлу Лакийчуку:

— Нельзя категорично говорить, что он уничтожен и восстановлению не подлежит. Даже то, что лежит на морском дне, можно поднять и попытаться собрать заново. Вопрос в другом: что означают такие повреждения.

Сейчас многие люди имеют автомобили и знают: когда покупаешь подержанную машину, спрашивают, она просто старая, горела или была утопленником. Есть такая градация. Утопленник — это, как правило, конец. Даже если ее кто-то восстановил. Погорелец — тоже ничего хорошего, потому что вся электропроводка, даже переложенная заново, уже проблема. А если машина просто старая, то еще будет работать.

С кораблями так же, только еще хуже. Когда судно создают, сначала собирают корпус. Это примерно 30-процентная готовность. С виду он уже стоит на стапелях, огромная железяка, а на самом деле это только треть работы.

Основные работы — внутри корабля: прокладка кабельных трасс, оборудование боевых постов, связь всех систем между собой. Это самая сложная работа. И когда внутри корпуса выгорают отсеки, кабельные трассы, восстановить все в первозданном виде уже практически невозможно. Потому что это часть технологического процесса создания корабля. В принципе, если нет критических повреждений корпуса, можно создать что-то новое на этой базе. Но это будет дороже, чем построить новый корабль.

Я был очень удивлен, когда поразили корвет «Бойкий». Когда корабль ставят на ремонт в док, с него снимают все горюче-смазочные материалы, все вооружение, потому что ремонтные работы в доке — это пожароопасные работы.

То, как горел «Бойкий», честно говоря, удивило. Мы с друзьями даже шутили: они, наверное, зимнюю резину в каюте жгли. Потому что так сильно в доке корабль гореть не должен. Но оказалось, что может.

У ВСУ уже были поражения российских кораблей в доках. Например, на Севморзаводе ракетами Storm Shadow были поражены большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Но надо понимать: Storm Shadow — это ракета с соответствующей боевой частью. Она пробивает жесткий корпус подводной лодки насквозь. Входное и выходное отверстия — и это уже не жилец. «Минск» тоже получил очень серьезные повреждения.

И все равно россияне их перевели на 13-й судоремонтный завод и рассказывают, что как-то ремонтируют. С «Ростовом-на-Дону» то же самое. Военное командование всегда боится сказать, что флот РФ потерял боевую единицу. Все время наверх докладывают, что она будет восстановлена.

По тому, что мы видим с повреждениями «Бойкого», средство поражения было на порядок менее мощным. Но последствия очень серьезные. Очевидно, большая часть вины лежит на экипаже самого корабля и на организации работ. Я считаю, что реальному восстановлению он не подлежит.

— Что потеря такого корвета значит для Балтийского флота РФ?

— На Балтийском флоте у россиян было четыре подобных корвета. Минус один — осталось три. То есть осталось 75%.

Но надо понимать, что у россиян не один Балтийский флот. Есть Северный флот, Тихоокеанский флот, Черноморский флот — ну, какая-никакая флотилия.

Кстати, в сопровождении российского «теневого флота», кроме кораблей Балтийского флота, в Атлантике и Средиземном море большая нагрузка легла на фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». Он вышел на службу в Средиземное море еще к берегам тогда еще трепыхающейся Сирии, а вернуться в Черное море до сих пор не может. Тоже вроде бы целый, но минус один.

— ВСУ последовательно наносят удары по российской морской логистике: выведен из строя порт в Мариуполе, поражен сухогруз Lady Augusta, атакуются суда «теневого флота» и корабли, обеспечивающие оборону Крымского моста. Можно ли говорить, что Черное и Азовское моря становятся для России «зоной смерти»? Насколько реальна перспектива полного перекрытия морского трафика оккупантов?

— Еще в июле 2023 года командование ВМС, гидрографическая служба и Госгидрография Украины выпустили предупреждение мореплавателям о том, что порты оккупированного Крыма, Азовского моря и кавказского побережья России закрыты Украиной. Воды возле них являются зоной опасности. Суда, которые будут туда двигаться, будут рассматриваться как потенциальные военные цели.

Суда, которые несут военные грузы или грузы, нарушающие международное законодательство, будут объектами ударов. К сожалению, часть судовладельцев считает, что риск и сверхприбыли, которые дает такая операция, того стоят. На самом деле не стоят.

Чем эффективнее будут работать украинские средства поражения по портам оккупированного Крыма и Азовского моря, тем более очевидным будет то, что преступная деятельность так называемого «теневого флота» в Черном и Азовском морях, да и во всем Мировом океане, должна сворачиваться тем или иным способом.

Можно ли говорить, что Черное море уже близко к тому, чтобы оккупанты полностью свернули любое передвижение из-за ударов по их логистике? Не думаю. Море большое. Всегда часть судов пройдет.

Посмотрите на ситуацию в Ормузском проливе. В Персидском заливе из-за блокады застряли тысячи огромных танкеров. А что такое блокада? Там иранцы, по-моему, подбили несколько судов, американцы примерно столько же. То есть сама опасность быть уничтоженным уже создает проблему.

Так и здесь: опасность есть, и корабли, по идее, не должны ходить. Но это если судовладелец, владелец груза и грузоотправитель — белые, чистые, беспокоятся о сохранности имущества и жизни экипажа.

А там, где есть кровавые рубли, всегда найдутся люди, которые готовы рискнуть. Такие себе флибустьеры-пираты: або сдохнем, або заработаем. Поэтому полностью трафик вряд ли будет перекрыт, но серьезно ограничен.

— Какие новые операции против «теневого флота» Путина и судов оккупантов возможны в ближайшее время? Способны ли такие удары серьезно ограничить возможности Кремля финансировать войну?

— По тому, что происходит в мире, можно делать определенные выводы. Месяц-полтора назад в Атлантике, в районе западного побережья Африки, неизвестными дронами были атакованы суда «теневого флота». Россияне обвиняют украинцев. Я не знаю, откуда там взялись украинцы, но факт остается фактом: суда были атакованы.

Вспомните российский сухогруз Ursa Major компании «Оборонлогистика». Он шел из Мурманска в Тихий океан, дошел до Средиземного моря, и там его, очевидно, атаковали морские или подводные дроны. Он пошел на дно. Чьи они были, сложно сказать. Многие обвиняют Украину, но факт остается фактом: очередное судно, связанное с российской логистикой, пошло на дно далеко от активного театра военных действий.

Поэтому если россияне будут перевозить военные грузы в Средиземном море, Каспийском море или где-то еще, и с ними что-то случится, я не удивлюсь. Это могут быть израильтяне. Израильтяне били по северным портам Ирана. А может, и не израильтяне. Но покоя им уже не будет.

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