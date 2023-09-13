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ГУР: В Севастополе повреждены большой десантный корабль и подводная лодка РФ

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  • 13.09.2023, 10:05
  • 10,006
ГУР: В Севастополе повреждены большой десантный корабль и подводная лодка РФ

Стали известны последствия масштабной ночной атаки.

В оккупированном Севастополе в результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки», - рассказали в разведке.

Telegram-канал Shot сообщает, что повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск», они загорелись. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

По другим данным, предположительно в ходе атаки повреждения получили большой российский десантный корабль «Ропуча» и подлодка носитель «Калибров» KILO. Как сообщил ОSInt-исследователь М.Т. Андерсон, еще вчера утром эти российские корабли зафиксировал спутник в сухом доке Севастополя. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Удар по Севастополю

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, три из них якобы сбиты.

Кроме того, россияне обвиняют Украину в атаке на корабле Черноморского флота безэкипажнми катерами.

После атаки на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание вспыхнуло в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

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