Лукашенко постоянно нарушает ПДД 10 22.04.2026, 16:42

«Борец» за безопасность на дорогах плюет на правила.

Александр Лукашенко проинспектировал ДОСААФ и потребовал улучшить безопасность на дорогах, усилив подготовку водителей. Про то, как сам нарушает ПДД, традиционно забыл.

«Надо ужесточать подготовку водителей, — потребовал Лукашенко. — У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. (А сейчас. — Прим. ред.) и мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле», — сказал диктатор.

Фото и видео о том, как Лукашенко катает своего шпица на мотоцикле, не раз становились поводом для обсуждения. Два года назад правитель проехался с ним на мотоцикле «Урал», пишет «Салiдарнасць».

А в мае 2024-го пресс-служба правителя опубликовала фото, на котором Лукашенко и его приятель-бизнесмен Сергей Тетерин едут по проселочной дороге на мотоцикле и скутере. На коленях Лукашенко расположился шпиц Умка. Все, включая Умку, без шлема.

И это не единственное нарушении ПДД со стороны ратующего за безопасность правителя.

Например, в 2015 году он во время открытия второго кольца вокруг Минска лично сел за руль, чтобы проехать на новой дороге. Однако при этом забыл (или же сознательно не захотел) пристегнуться ремнем безопасности.

А в 2009 году все помнят его фотографию на мотоцикле «Harley-Davidson». Тогда Лукашенко проехал по центру Минска, посадив перед собой своего пятилетнего сына. Оба в тот момент были без шлема.

Так, может, снимая воображаемых «мышей, крыс и журавлей» с автомобилей других, следовало бы озаботиться собаками и детьми на собственном автотранспорте?

