Трамп взял режим на Кубе на прицел

Трамп взял режим на Кубе на прицел5
- 11.06.2026, 17:33
Вашингтон усилил санкции и фактически добился энергетической блокады острова.
За последние недели Вашингтон резко усилил давление на Гавану, введя новые санкции против высшего руководства страны, добившись фактической энергетической блокады острова и выдвинув обвинения против Рауля Кастро, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Судя по действиям Белого дома, Куба рассматривается не просто как региональная проблема, а как одна из ключевых внешнеполитических целей США. В мае Трамп подписал указ о расширении санкционного режима, заявив, что кубинское руководство представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Под ограничения попали государственные структуры, связанные с армией и силовым аппаратом страны.
На прошлой неделе США также ввели персональные санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его окружения и представителей семьи Кастро. Одновременно американские власти усилили давление на финансовый сектор острова, что уже привело к прекращению обслуживания карт Visa и Mastercard в стране.
Еще одним ударом стала энергетическая блокада. После угроз Вашингтона в адрес поставщиков нефти поставки топлива на остров резко сократились. Куба столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии, перебоями в работе предприятий и ростом социального недовольства. В крупных городах периодически вспыхивают протесты.
На этом фоне риторика США становится все жестче. Глава Пентагона Пит Хегсет во время визита на базу Гуантанамо предупредил Кубу о последствиях возможного наращивания военного потенциала, а Вашингтон все чаще говорит о «национальной угрозе» со стороны Гаваны.
В самой Кубе уверены, что цель кампании — добиться смены власти. Официальная Гавана обвиняет США в попытке задушить экономику страны и создать предлог для дальнейшей эскалации.
Пока администрация Трампа заявляет о предпочтении дипломатического решения, однако масштаб санкций и политического давления показывает, что Куба остается одним из главных направлений американской внешней политики в Западном полушарии.