закрыть
11 июня 2026, четверг, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп взял режим на Кубе на прицел

5
  • 11.06.2026, 17:33
Трамп взял режим на Кубе на прицел
Фото: Reuters

Вашингтон усилил санкции и фактически добился энергетической блокады острова.

За последние недели Вашингтон резко усилил давление на Гавану, введя новые санкции против высшего руководства страны, добившись фактической энергетической блокады острова и выдвинув обвинения против Рауля Кастро, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Судя по действиям Белого дома, Куба рассматривается не просто как региональная проблема, а как одна из ключевых внешнеполитических целей США. В мае Трамп подписал указ о расширении санкционного режима, заявив, что кубинское руководство представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Под ограничения попали государственные структуры, связанные с армией и силовым аппаратом страны.

На прошлой неделе США также ввели персональные санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его окружения и представителей семьи Кастро. Одновременно американские власти усилили давление на финансовый сектор острова, что уже привело к прекращению обслуживания карт Visa и Mastercard в стране.

Еще одним ударом стала энергетическая блокада. После угроз Вашингтона в адрес поставщиков нефти поставки топлива на остров резко сократились. Куба столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии, перебоями в работе предприятий и ростом социального недовольства. В крупных городах периодически вспыхивают протесты.

На этом фоне риторика США становится все жестче. Глава Пентагона Пит Хегсет во время визита на базу Гуантанамо предупредил Кубу о последствиях возможного наращивания военного потенциала, а Вашингтон все чаще говорит о «национальной угрозе» со стороны Гаваны.

В самой Кубе уверены, что цель кампании — добиться смены власти. Официальная Гавана обвиняет США в попытке задушить экономику страны и создать предлог для дальнейшей эскалации.

Пока администрация Трампа заявляет о предпочтении дипломатического решения, однако масштаб санкций и политического давления показывает, что Куба остается одним из главных направлений американской внешней политики в Западном полушарии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук