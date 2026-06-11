В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе будут перекладывать асфальт 11.06.2026, 18:21

Могут быть очереди.

В пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай») на белорусско-литовской границе 12 и 13 июня будут проводиться плановые работы по ремонту асфальта, из-за чего может быть затруднено движение. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет.

«Указанное может сказаться на затруднении движения следующих через данный пункт пропуска транспортных средств. Просим учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы», — сообщили таможенники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com