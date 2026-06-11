В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе будут перекладывать асфальт
- 11.06.2026, 18:21
Могут быть очереди.
В пункте пропуска «Бенякони» (с литовской стороны «Шальчининкай») на белорусско-литовской границе 12 и 13 июня будут проводиться плановые работы по ремонту асфальта, из-за чего может быть затруднено движение. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет.
«Указанное может сказаться на затруднении движения следующих через данный пункт пропуска транспортных средств. Просим учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы», — сообщили таможенники.