Первому внедорожнику Lamborghini исполнилось 40 лет 11.06.2026, 17:51

Фото: Lamborghini

LM002 стал одной из самых дерзких моделей в истории бренда.

Lamborghini отмечает 40-летие LM002 — своего первого серийного внедорожника, который появился задолго до современного Urus и стал важной вехой в истории бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня Urus является самой продаваемой моделью марки и ответом на глобальный спрос на кроссоверы. Однако первым шагом Lamborghini в этот сегмент стал LM002, представленный в 1986 году. Он фактически заложил основу будущих экспериментов бренда с внедорожной техникой.

Путь к LM002 начался еще в конце 1970-х годов с прототипа Cheetah, созданного в попытке привлечь интерес военных заказчиков. Далее последовали экспериментальные модели LM001, LM003 с дизельным двигателем и LM004 с крупным 7-литровым V12. После ряда инженерных трудностей компания остановилась на переднем расположении двигателя и довела концепт до серийного производства.

Фото: Lamborghini

LM002 получил 5,2-литровый V12 от Countach Quattrovalvole мощностью около 444 л.с., полный привод и механическую коробку передач. Несмотря на массу более 2,7 тонны, автомобиль мог развивать скорость свыше 200 км/ч.

Фото: Lamborghini

Внедорожник сочетал утилитарную конструкцию с роскошью: кожаный салон, дерево, кондиционер и даже опциональный телевизор. Его цена в конце 1980-х составляла около 120 тысяч долларов, а сегодня коллекционные экземпляры оцениваются в несколько раз дороже.

Фото: Lamborghini

Хотя LM002 был нишевым продуктом, его дух прослеживается в современных моделях бренда, включая Urus и Huracán Sterrato. Lamborghini фактически заложила основу для будущих высокопроизводительных внедорожников еще задолго до того, как этот сегмент стал массовым.

Фото: Lamborghini

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