Алексей Хлестов опубликовал в соцсетях первое после освобождения видео 11.06.2026, 18:08

Алексей Хлестов

Певец поблагодарил всех за слова поддержки и солидарности.

Алексей Хлестов опубликовал сторис в Instagram, в котором рассказал, что вновь начинает выходить в «медиапространство», так как соскучился по своим подписчикам.

Певец поблагодарил всех за слова поддержки и солидарности. Хлестов рассказал, что сейчас находится за городом, а со здоровьем у него все в порядке.

— Потихоньку начинаю выходить в медиапространство. Я соскучился по вам, очень вас люблю. Всем хорошего дня, — обратился к своим подписчикам исполнитель.

Напомним, о задержании Алексея Хлестова стало известно 22 мая. Позже его жена Елена сообщила, что певца признали виновным по статье о мелком хулиганстве и назначили 14 суток административного ареста. Артист попал на Окрестина.

После этого в профиле Алексея Хлестова в соцсети Threads появилось видео, которое он заблаговременно записал на случай, если не вернется домой. В нем он рассказал, что его уже дважды вызывали на «профилактические беседы» в ГУБОПиК, ГУВД и транспортную инспекцию.

Алексей Хлестов вышел на свободу 4 июня.

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