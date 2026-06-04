Певец Алексей Хлестов вышел на свободу 2 4.06.2026, 16:58

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Алексей Хлестов

Видеофакт.

Певец Алексей Хлестов вышел на свободу. Видео с ним опубликовала его жена Елена в Instagram.

О задержании Хлестова стало известно 22 мая. Ему дали 14 суток административного ареста по статье о «мелком хулиганстве». До этого певца несколько раз вызывали на «профилактические беседы» с представителями силовых структур. По его словам, его вызывали в ГАИ под предлогом нарушения ПДД, затем приглашали на беседу к сотрудникам ГУБОПиК.

Алексей Хлестов несколько раз получил титул «Лучший певец года» Беларуси. В последнее время не имел возможности выступать и работал в такси, так как попал в «черный список».

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