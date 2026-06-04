закрыть
4 июня 2026, четверг, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Певец Алексей Хлестов вышел на свободу

2
  • 4.06.2026, 16:58
  • 2,798
Певец Алексей Хлестов вышел на свободу
Алексей Хлестов

Видеофакт.

Певец Алексей Хлестов вышел на свободу. Видео с ним опубликовала его жена Елена в Instagram.

О задержании Хлестова стало известно 22 мая. Ему дали 14 суток административного ареста по статье о «мелком хулиганстве». До этого певца несколько раз вызывали на «профилактические беседы» с представителями силовых структур. По его словам, его вызывали в ГАИ под предлогом нарушения ПДД, затем приглашали на беседу к сотрудникам ГУБОПиК.

Алексей Хлестов несколько раз получил титул «Лучший певец года» Беларуси. В последнее время не имел возможности выступать и работал в такси, так как попал в «черный список».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин