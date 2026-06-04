Певец Алексей Хлестов вышел на свободу2
- 4.06.2026, 16:58
- 2,798
Видеофакт.
Певец Алексей Хлестов вышел на свободу. Видео с ним опубликовала его жена Елена в Instagram.
О задержании Хлестова стало известно 22 мая. Ему дали 14 суток административного ареста по статье о «мелком хулиганстве». До этого певца несколько раз вызывали на «профилактические беседы» с представителями силовых структур. По его словам, его вызывали в ГАИ под предлогом нарушения ПДД, затем приглашали на беседу к сотрудникам ГУБОПиК.
Алексей Хлестов несколько раз получил титул «Лучший певец года» Беларуси. В последнее время не имел возможности выступать и работал в такси, так как попал в «черный список».