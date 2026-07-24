Лесничий из Лунинца украл топливо и 10 лет прятался в России
- 24.07.2026, 17:30
Его осудили.
В Лунинце вынесли приговор бывшему сотруднику одного из местных лесничеств, похитившему у предприятия топливо еще 10 лет назад. Все это время мужчина скрывался в России, сообщает Генпрокуратура.
Как установило следствие, с марта по июль 2016 года лесничий похитил у лесхоза топливо и горюче-смазочные материалы на сумму почти 3,9 тысячи рублей, что на тот момент равнялось 185 базовым величинам. Против него возбудили уголовное дело, однако мужчина успел уехать в Россию, где впоследствии работал в разных регионах страны.
В 2026 году его депортировали обратно в Беларусь. Сам обвиняемый рассчитывал, что сроки привлечения к уголовной ответственности за давностью лет уже истекли. Однако он не учел, что течение сроков давности приостанавливается, если человек скрывается от следствия или суда — в таких случаях отсчет возобновляется только со дня задержания или явки с повинной.
В суде бывший лесничий полностью признал вину и добровольно возместил причиненный ущерб. Его признали виновным по ч. 1 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и приговорили к шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 50 базовых величин (2250 рублей), а также лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 5 лет.