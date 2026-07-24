Ученые: Подростки часто действуют по «древней программе» мозга 1 24.07.2026, 17:02

Как действовать взрослым.

Взрослые склонны считать, что когда они отстаивают свои права, — они проявляют принципиальность, а резкий ответ 15-летнего подростка на оскорбление (возможно, мнимое) — выглядит в их глазах импульсивностью и глупостью. Но с точки зрения эволюции возмездие и наказание нарушителей правил всегда были важнейшими инструментами поддержания кооперации в группе. Желание ответить на несправедливость активирует систему вознаграждения мозга, вызывая чувство удовлетворения. Как сказал Альфред Хичкок: «Месть сладка и не полнит», пишет techinsider.

В подростковом возрасте система вознаграждения достигает пика активности, в то время как префронтальная кора, отвечающая за контроль поведения, продолжает формироваться почти до тридцати лет.

Подростку необходимо отдалиться от семьи и найти свое место среди сверстников. Мозг, чутко реагирующий на социальный статус и мнение окружающих, идеально приспособлен для этой задачи. Присутствие друзей резко усиливает склонность к риску, а страх оказаться отверженным становится сильнейшим стимулом. Когда подросток выбирает агрессивную реакцию вместо отступления, он платит за сохранение статуса. Потеря авторитета в глазах группы воспринимается им как критическая угроза, поэтому стандартный взрослый совет «просто пройди мимо», часто оказывается неприемлемым, отмечает Эвелин Свинген.

Гибкость и чувствительность развивающегося мозга делают подростковый период уникальным окном возможностей. Если молодой человек уверен, что окружающая система способна обеспечить справедливый результат, его острая потребность в личной мести снижается.

Взрослым важно создавать среду, где разумное поведение совпадает с социальным вознаграждением. Программы взаимной помощи, общественное признание заслуг и позитивное позиционирование домашних обязанностей позволяют объединить сиюминутную награду с долгосрочной пользой.

Важно давать подросткам возможность выйти из конфликта без потери лица перед сверстниками. Например, предложение выдержать паузу для охлаждения эмоций вместо публичного выговора сохраняет статус подростка и снижает накал страстей. Создание уважительного и понятного окружения помогает направить древние механизмы мозга в конструктивное русло, но сделать это непросто.

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