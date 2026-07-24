Армянский коньяк попал под запрет в Беларуси 24.07.2026, 18:15

Речь идет про «Армянский коньяк» шестилетней выдержки.

Армянский коньяк попал под запрет в Беларуси, потому что оказался не коньяком. Подробности сообщает Госстандарт.

Речь идет про «Армянский коньяк» шестилетней выдержки. Его производителем указано ООО «Винно-Коньячный Дом «Шахназарян» (город Егвард, Армения). Как выяснилось при проверке, показатель «массовая концентрация дубильных веществ» при норме не менее 0,3 граммов на дециметр кубический составил 14 ± 0,03.

В Госстандарте пояснили, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства коньяка. Названный алкоголь запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 25 июля 2026 года.

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