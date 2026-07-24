закрыть
24 июля 2026, пятница, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Юрген Клопп возглавил сборную Германии

1
  • 24.07.2026, 18:38
Юрген Клопп возглавил сборную Германии
Юрген Клопп
Фото: AP Photo/Abbie Parr

Контракт рассчитан на четыре года.

Юрген Клопп подписал контракт с Немецкой федерацией до июля 2030 года, и официальное объявление состоится сегодня — все подтверждено, написал в своих соцсетях известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Юрген Клопп с 2008 по 2015 годы возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой дважды стал чемпионом Германии

С 2015 по 2024 годы возглавлял английский «Ливерпуль», с которым в 2020 году выиграл английскую премьер-лигу («Ливерпуль» не побеждал в чемпионате с 1990 года), Лигу чемпионов в 2019 году, Кубок Англии, два Кубка Лиги — всего восемь трофеев.

До Клоппа Германией руководил Юлиан Нагельсман. На ЧМ-2026 сборная сенсационно вылетела в 1/16 финала по пенальти от Парагвая.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш