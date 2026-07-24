Юрген Клопп возглавил сборную Германии 1 24.07.2026, 18:38

Юрген Клопп

Фото: AP Photo/Abbie Parr

Контракт рассчитан на четыре года.

Юрген Клопп подписал контракт с Немецкой федерацией до июля 2030 года, и официальное объявление состоится сегодня — все подтверждено, написал в своих соцсетях известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Юрген Клопп с 2008 по 2015 годы возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой дважды стал чемпионом Германии

С 2015 по 2024 годы возглавлял английский «Ливерпуль», с которым в 2020 году выиграл английскую премьер-лигу («Ливерпуль» не побеждал в чемпионате с 1990 года), Лигу чемпионов в 2019 году, Кубок Англии, два Кубка Лиги — всего восемь трофеев.

До Клоппа Германией руководил Юлиан Нагельсман. На ЧМ-2026 сборная сенсационно вылетела в 1/16 финала по пенальти от Парагвая.

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