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Белорусы уже ведрами собирают голубику

  • 24.07.2026, 16:50
Белорусы уже ведрами собирают голубику

Любители тихой охоты уже делятся впечатляющими кадрами.

Стартовал сезон лесной голубики: белорусы делятся впечатляющими урожаями

В Беларуси начался сезон сбора лесной голубики, и социальные сети все чаще пестрят видео с внушительными результатами такой «тихой охоты». Некоторые грибники и ягодники возвращаются домой с полными ведрами спелой ягоды.

Одна из пользовательниц TikTok рассказала, что снова отправилась в лес — и не зря.

@olgaberries

# Лесная голубика и черника#

♬ оригинальный звук - Оля

«Напала на красивую голубику. Вот такая крупненькая. Два ведерка и еще… В общем, 15–16 л», — поделилась она в своем видео.

По ее словам, помимо голубики в лесу поспела и черника — в итоге домой она привезла целых пять ведер и одну корзину ягод.

При этом женщина честно призналась, что такой сбор — «нелегкий и даже адский труд». Тем не менее, лес, по ее признанию, ее по-настоящему вдохновляет.

Собирала свой богатый урожай тиктокерша на Бешенковичском направлении.

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