Белорусы уже ведрами собирают голубику
- 24.07.2026, 16:50
Любители тихой охоты уже делятся впечатляющими кадрами.
Стартовал сезон лесной голубики: белорусы делятся впечатляющими урожаями
В Беларуси начался сезон сбора лесной голубики, и социальные сети все чаще пестрят видео с внушительными результатами такой «тихой охоты». Некоторые грибники и ягодники возвращаются домой с полными ведрами спелой ягоды.
Одна из пользовательниц TikTok рассказала, что снова отправилась в лес — и не зря.
@olgaberries
# Лесная голубика и черника#♬ оригинальный звук - Оля
«Напала на красивую голубику. Вот такая крупненькая. Два ведерка и еще… В общем, 15–16 л», — поделилась она в своем видео.
По ее словам, помимо голубики в лесу поспела и черника — в итоге домой она привезла целых пять ведер и одну корзину ягод.
При этом женщина честно призналась, что такой сбор — «нелегкий и даже адский труд». Тем не менее, лес, по ее признанию, ее по-настоящему вдохновляет.
Собирала свой богатый урожай тиктокерша на Бешенковичском направлении.