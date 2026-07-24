Две цифры, которые бьют по главным мифам Лукашенко 1 Кирилл Иванов

24.07.2026, 17:13

Тот случай, когда пенять можно только на себя.

Лукашенко пришел во власть благодаря борьбе с коррупцией. Точнее — на волне бурной имитации этой самой борьбы.

Она продолжается по сей день. И чем дальше, тем карикатурней выглядит и сам борец, и результаты его стараний. За решетку отправляюся бывшие министры и личные охранники, но чиновники с липкими руками все не переводятся.

Вот и последняя статистика подоспела из Верховного суда: за первые шесть месяцев 2026-го количество осужденных за коррупционные преступления в сравнении с аналогичным периодом 2025-го увеличилось на 12,5%.

А еще бессменный правитель три десятка лет спасает сельское хозяйство. Да так, что даже депутаты палаты начинают пугать друг друга призраком дефицита мяса и молока.

Лукашенко и начальников областей меняет, отправляя бороться с падежом скота милицейских генералов, и обещает шкуру спустить с нерадивых управленцев, отправить в армию лентяев, но цифры неумолимы:

Согласно внутренней статистике, только за шесть месяцев 2026 года в Беларуси пало 76,6 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 2,4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Депутаты даже пытаются формулировать предложения по выходу из ситуации, вскрывают попытки приукрасить положение дел.

Но проблема в том, что в этой истории пенять можно только на себя. И Лукашенко, не спешащему менять порочную систему. И его подчиненным, лишенным воли указать патрону на очевидное.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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