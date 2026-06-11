Путин избегает переговоров из-за страха потерять власть
- 11.06.2026, 18:26
Но Украина уже переломила ход войны.
Украина все активнее переносит боевые действия за пределы линии фронта, нанося удары по объектам на российской территории. В последние месяцы под атаки попадали нефтеперерабатывающие заводы, топливные базы, железнодорожные узлы, военные аэродромы и другие элементы инфраструктуры, играющие важную роль в обеспечении армии, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Главная цель такой стратегии — повысить цену войны для Москвы и затруднить снабжение российских войск. Вместо концентрации исключительно на фронте Киев делает ставку на разрушение логистических цепочек и снижение экономических возможностей России.
Особое внимание привлекают атаки на энергетическую инфраструктуру. Нефтяная отрасль остается одним из ключевых источников доходов российского бюджета, а также обеспечивает топливом военные и гражданские нужды. Удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и складам создают дополнительные издержки и осложняют работу отрасли.
Еще одним элементом украинской стратегии стали операции против высокопоставленных российских военных. По данным ряда источников, за последнее время жертвами покушений стали несколько генералов и старших офицеров. Подобные действия способны вызвать временные перебои в управлении и координации, однако аналитики отмечают, что российская армия располагает достаточным кадровым резервом для замены командиров.
Серьезное давление оказывается и на логистику. Беспилотники все чаще атакуют транспортные маршруты, железнодорожные объекты и топливные перевозки, особенно на южном направлении и в районе Крыма. Военные эксперты подчеркивают, что эффективность любой армии напрямую зависит от стабильности снабжения.
Однако даже при заметном ущербе для экономики и инфраструктуры России многие аналитики сомневаются, что такие удары заставят Кремль изменить политический курс. Российское руководство представляет конфликт как противостояние с Западом, а атаки на территории страны используются для укрепления этой риторики внутри государства.
По мнению экспертов, украинская стратегия способна постепенно ослаблять военный потенциал России, повышать расходы на ведение войны и снижать эффективность логистики.