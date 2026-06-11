США стали крупнейшим в мире экспортером нефти 3 11.06.2026, 18:04

Вашингтон обошел Саудовскую Аравию и РФ.

США вышли на первое место в мире по экспорту нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. По данным трекинга судов, американский экспорт нефти и нефтепродуктов в мае достиг около 10,5 млн баррелей в сутки, что позволило стране закрепить лидерство уже третий месяц подряд, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Этот сдвиг стал результатом многолетнего роста добычи сланцевой нефти, начавшегося после 2010 года. США сначала стали крупнейшим производителем газа, а затем и нефти, резко увеличив влияние на глобальный энергетический рынок.

Дополнительным фактором стал геополитический фон. Перебои с поставками нефти из-за конфликта США и Ирана, а также сокращение российского экспорта на фоне санкций и атак на энергетическую инфраструктуру усилили позиции американских компаний.

Для сравнения: Россия в мае экспортировала около 7 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия — примерно 5,9 млн. Еще в 2025 году Эр-Рияд лидировал по поставкам, но ситуация быстро изменилась.

Эксперты отмечают, что США получили новый инструмент влияния — энергетический экспорт, который дополняет военную и финансовую мощь страны. Это усиливает позиции Вашингтона в переговорах с союзниками и конкурентами.

Доминирование американской нефти также снижает традиционное влияние ОПЕК, которая десятилетиями формировала ценовую политику на рынке. Некоторые страны уже выражают опасения по поводу растущей зависимости от поставок из США.

С 2000 года добыча нефти и жидких углеводородов в США почти утроилась, достигнув около 22 млн баррелей в сутки. В то же время производство в России и Саудовской Аравии росло значительно медленнее и в последние годы демонстрирует стагнацию.

Глобальный спрос на нефть при этом вырос до 104 млн баррелей в сутки, и большую часть прироста обеспечили именно американские сланцевые месторождения.

Снятие экспортного запрета в 2015 году окончательно открыло путь США на мировой рынок, превратив страну из импортера в ключевого поставщика и изменив баланс сил в мировой энергетике.

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