Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку 11.06.2026, 18:16

Джон Хили

Чиновник адресовал премьер-министру Киру Стармеру письмо.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что уходит в отставку. Заявление об оставлении должности, адресованное премьер-министру Киру Стармеру, Хили опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Согласно письму, менее чем за два года лейбористскому правительству «удалось сделать Лондон ведущим игроком на международной арене в интересах Украины», а также «утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО» и увеличить инвестиции в оборону до 2,5% ВВП. Однако новая эра в обороне потребовала дальнейших инвестиций.

«С тех пор вы [Кир Стармер] не смогли, а Казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время от растущих угроз», — отметил Хили в своем письме.

Он добавил, что требования к обороне возросли после начала конфликта в Иране; кроме того, Британия приняла участие в миссии «Арктический страж». В связи с этим Министерство обороны разработало План инвестиций в оборону, который решил бы две задачи: позволил бы справиться с растущими оперативными потребностями обороны и определить четкий путь выполнения нового обязательства перед НАТО — увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году.

Однако предложение Стармера по этому плану, которое Хили получил в понедельник, 8 июня, «значительно отстает от того, что необходимо для обороны страны».

«Вы знаете, что нужно обороне. Вы убедительно обосновали это в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без Плана инвестиций в оборону, отвечающего требованиям времени, я вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность наших сил, увеличат риск для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной», — говорится в документе.

В конце письма Хили пожелал Стармеру «дальнейших успехов в решении исключительных задач».

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