«Мадяр» намерен отрезать Крым от России 2 11.06.2026, 17:45

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Роберт Бровди

фото из его Facebook

Украина готовит изоляцию оккупированного полуострова.

Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно осложнить снабжение Крыма, взяв под огневой контроль ключевые российские логистические маршруты. Об этом в интервью Reuters заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр».

По словам Бровди, украинские удары уже существенно сократили движение по трассе «Новороссия», которая связывает Россию с оккупированными территориями юга Украины и Крымом. Он утверждает, что объем перевозок по этой артерии за последний месяц снизился более чем на две трети, а в течение ближайших недель Киев рассчитывает установить полный огневой контроль над маршрутом.

Командующий отметил, что за год количество среднедальних ударов беспилотников выросло в 28 раз, а число дальних атак увеличилось вчетверо. По его данным, украинские подразделения нанесли серьезный ущерб российской системе противовоздушной обороны и регулярно атакуют топливную, транспортную и оборонную инфраструктуру.

Последствия этих ударов уже ощущаются в Крыму. В последние дни на полуострове фиксировались перебои с поставками топлива и введение нормирования на автозаправках после атак на маршруты снабжения.

Военные аналитики считают задачу по изоляции Крыма технически выполнимой. Однако, как отмечает эксперт Майкл Коффман, одного давления беспилотников может оказаться недостаточно для изменения контроля над территорией. Для этого потребуются и другие военные действия, включая операции на земле.

Россия, в свою очередь, наращивает меры противодействия и развивает специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками. Тем не менее Киев делает ставку на масштабирование дроновых сил, использование искусственного интеллекта и анализ больших массивов данных для дальнейшего давления на российскую логистику.

По замыслу украинского командования, главная цель такой стратегии — не захват территорий любой ценой, а постепенное ослабление военных возможностей России через удары по снабжению и инфраструктуре.

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