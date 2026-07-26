Зимой Беларусь может ждать мощное похолодание 3 26.07.2026, 19:42

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Из-за Эль-Ниньо.

Сейчас внимание синоптиков приковано не только к погодным процессам над Европой. Пока Беларусь живёт в привычном ритме сменяющих друг друга циклонов и антициклонов, в тропической части Тихого океана развивается явление, которое способно заметно повлиять на климатические процессы по всему миру. Речь идёт о стремительно усиливающемся Эль-Ниньо, который, по последним оценкам специалистов, уже достиг уровня суперсобытия, пишет «Виртуальный Брест».

Свежий анализ Severe Weather Europe показывает, что температура поверхности океана в ключевой экваториальной зоне Тихого океана превышает климатическую норму более чем на 2 градуса, а отдельные прогнозы допускают дальнейший рост аномалии до +3…+4 °C. Усиление связано с мощной подповерхностной тёплой волной, известной как волна Кельвина. Она поднимает тёплые массы воды к поверхности в восточной части океана, создавая условия для дальнейшего развития Эль-Ниньо.

Оценки крупнейших мировых метеорологических центров сегодня удивительно близки. Американский NOAA, европейский ECMWF и австралийский BOM считают, что нынешний Эль-Ниньо способен стать самым сильным с начала инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1870 года. Причём с каждым новым расчётом прогнозируемая интенсивность события становится выше.

Такое изменение температуры океана влияет далеко за пределами тропиков. Меняется глобальная циркуляция атмосферы, в частности перестраивается так называемая ячейка Уокера — система восходящих и нисходящих потоков воздуха над экваториальными районами. При столь мощном Эль-Ниньо над Тихим океаном формируется практически стационарная область восходящего воздуха, и подобный режим способен сохраняться на протяжении всего холодного сезона, вплоть до весны 2027 года.

Для Северной Америки последствия уже просматриваются достаточно отчётливо. Прогнозные модели указывают на вероятность формирования блокирующего антициклона над Канадой и Гренландией, а также смещения активного тихоокеанского струйного течения к югу. В результате север США и запад Канады могут провести зиму в более тёплых условиях, тогда как южные, центральные и восточные районы Соединённых Штатов рискуют столкнуться с более активной штормовой деятельностью, периодами похолодания и обильными осадками.

С Европой ситуация выглядит гораздо сложнее. Влияние Эль-Ниньо здесь выражено значительно слабее, чем в Северной Америке, поэтому сделать уверенный прогноз пока невозможно. Различные модели предлагают разные сценарии. CFSv2 предполагает более выраженное распространение тёплого воздуха с юга, тогда как расчёты ECMWF допускают развитие северного потока, который способен принести более холодную погоду в сторону Британских островов. Для Беларуси однозначного сигнала о характере предстоящей зимы сейчас нет.

Дополнительной интригой остаётся состояние стратосферного полярного вихря. Статистика показывает, что сильные эпизоды Эль-Ниньо увеличивают вероятность его заметного ослабления или даже разрушения зимой. Такое событие, известное как внезапное стратосферное потепление, способно привести к вторжениям холодного воздуха в средние широты, включая европейские страны. Впрочем, заранее определить, реализуется ли именно этот сценарий, пока невозможно. Более ясная картина появится лишь по мере приближения зимнего сезона.

Специалисты подчёркивают, что речь идёт о сезонном климатическом сигнале, а не о прогнозе погоды на конкретные недели или дни. Эль-Ниньо создаёт определённые предпосылки для развития атмосферных процессов, однако итоговая картина зависит от множества факторов, которые продолжают меняться. Именно поэтому за развитием ситуации предстоит внимательно следить в ближайшие месяцы, когда прогнозные модели смогут точнее оценить перспективы для Европы и Беларуси.

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