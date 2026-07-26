Россияне ударили по супермаркету в Чернигове 1 26.07.2026, 20:19

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Среди погибших — ребенок.

Российские войска днем атаковали Чернигов ударными беспилотниками. Одной из целей стал супермаркет АТБ. В результате удара погибли два человека, среди них 10-летняя девочка, еще 20 человек обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщили начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский и начальник Нацполиции Черниговской области Владимир Тимошко.

По словам Брижинского, первоначально сообщалось о четырех пострадавших, однако позже число раненых увеличилось. В итоге за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них были госпитализированы.

«К сожалению, двое человек погибли, среди них – 10-летняя девочка. В память о погибших завтра, 27 июля, в Чернигове объявлен День траура. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщил глава городской военной администрации.

По предварительным выводам взрывотехнической службы Национальной полиции, удар по супермаркету был нанесен реактивным дроном «Герань-4», оснащенным видеокамерой.

Начальник Нацполиции Черниговской области Владимир Тимошко заявил, что, по предварительным данным, удар был нанесен по гражданскому объекту целенаправленно.

«Это указывает на то, что это не военные действия, это акт терроризма, акт их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским», — сказал Тимошко.

Кроме супермаркета, российские беспилотники поразили еще два объекта в городе. По данным городского совета, в одном месте были повреждены гараж и автомобиль, в другом загорелись три автомобиля.

Также Брижинский сообщил, что всего в Чернигове под удар попали три объекта: супермаркет АТБ, станция технического обслуживания и складское помещение. На местах продолжают работать экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и уточняют окончательные данные о пострадавших и разрушениях.

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