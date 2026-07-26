«Мир уже готовится к России без Путина» 2 26.07.2026, 20:53

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«Российская недоимперия» уже обречена.

Несмотря на то, что война в Украине, похоже, вступает в новую фазу эскалации, в мире все активнее обсуждают сценарии завершения эпохи Владимира Путина в Кремле и дальнейшего сосуществования с послевоенной Россией. Такое мнение в своем «Фейсбуке»высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» Юрий Федоренко.

В частности, военный ссылается на появление в мировом и украинском информационном пространстве сообщений о якобы «тайных встречах» между представителями разных стран и Россией в последние недели. И хотя речь идет о неофициальных контактах, о которых стороны не спешат заявлять публично, Федоренко считает их весьма симптоматичными.

Особое внимание Федоренко обращает на слухи об изменении позиции Китая. По его словам, Пекин постепенно налаживает связи не только с официальной Москвой, но и с представителями российских региональных и экономических элит. Военный отмечает, что российские спецслужбы фиксируют деятельность китайских «коллег» на российской территории, однако Кремль игнорирует это, чтобы не ухудшать отношения с последним союзником.

По мнению Федоренко, активизация китайцев в этом вопросе связана с долгосрочными прогнозами относительно будущего России.

«Китай видит, что Москва проигрывает войну, и заранее готовится к возможному распаду «федерации». Пекину нужны свои люди в каждом региональном центре, в каждой отрасли экономики. Сам же хозяин Кремля для Китая уже превращается в хромую утку», — пишет Федоренко.

Аналогичные дискуссии все чаще ведутся и на Западе, отмечает военный. По его словам, международные эксперты, дипломаты и политики все чаще говорят не только о завершении войны, но и о возможных сценариях развития России после Путина.

Среди обсуждаемых вопросов — потенциальное ослабление центральной власти, роль региональных элит и контроль над ядерным арсеналом в случае политической трансформации страны.

«Эти разговоры — на пользу Украине. Ведь это означает, что Путин теряет остатки геополитического влияния. На него больше не делают ставку. В будущее его режима больше не инвестируют», — считает Федоренко.

В то же время военный предостерегает от чрезмерного оптимизма. Он подчеркивает, что сам факт подготовки различных государств к возможным изменениям в России еще не означает их скорого наступления.

«Недоимперия обречена пережить немало политических, экономических и социальных катаклизмов. Однако даже в таких условиях она будет вести себя как опасный раненый хищник. Но в конце концов погибнет, потому что диагноз — летальный», — резюмирует офицер.

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