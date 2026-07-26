«Экономика Беларуси постепенно разваливается» 1 26.07.2026, 19:27

Показатели постоянно ухудшаются.

Лукашенко заявил, что уже в начале уборочной кампании в хозяйствах исчезает топливо. Виновными диктатор назначил работников, местных чиновников и даже силовиков, которые, по его словам, «крышуют» хищения.

Что эта ситуация говорит о состоянии белорусской экономики и условиях труда людей после 30 лет правления Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с блогером и бывшим политзаключенным Дмитрием Козловым («Серым котом»):

— На самом деле Лукашенко говорил об этом всегда. Если послушать, что он говорил 30 лет назад, то, в принципе, это было то же самое. Мы знаем, что его карьера начиналась с того, что он избил пьяного тракториста. За все эти годы он не смог ничего изменить, не решил ни одной проблемы.

Возникает и другой вопрос: пытался ли он вообще что-либо изменить? Во время коронавируса диктатор сам говорил, что нужно выпивать, потом говорил что-то еще. Он очень часто сам себе противоречит.

Состояние белорусской экономики можно представить, например, по ситуации с запчастями. Наверное, одной из причин их исчезновения, особенно если говорить об импортной технике, стали в том числе санкции. Но кто их спровоцировал? Лукашенко. Поэтому этот вопрос очень сложный.

Экономика постепенно разваливается. Если смотреть на статистику, показатели постоянно ухудшаются. Я, например, отслеживаю данные по Витебской области. Там постоянно растет дефицит бюджета, увеличиваются показатели падежа скота. Лукашенко ничего не смог остановить и ничего не сделал.

Иногда он озвучивает проблемы, причем делает это правильно. Поэтому у человека, который плохо знает Лукашенко, может сложиться неверное впечатление. Но на самом деле он касается только верхушки проблемы и не пытается решать ее по существу.

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