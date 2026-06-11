Власти России засекретили данные о госдолге 1 11.06.2026, 17:59

Дыра в федеральном бюджете выросла почти вдвое больше ожидаемой.

Госдума приняла закон, который значительно расширяет возможности правительства по управлению государственными финансами. Теперь кабинет министров сможет увеличивать объемы заимствований и корректировать расходы сверх утвержденных лимитов без внесения поправок в федеральный бюджет и без проведения парламентских слушаний, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно новым правилам, изменения в планах по государственному долгу и расходам больше не будут подлежать обязательной публикации. В Министерстве финансов заявляют, что такие меры необходимы для оперативного реагирования на быстро меняющуюся экономическую ситуацию.

Решение принято на фоне растущего дефицита бюджета. По данным Минфина, за первые пять месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 2,6% ВВП, хотя первоначальный годовой ориентир составлял 1,6%. Одной из ключевых причин называют увеличение расходов, связанных с войной в Украине. Ведомство также указывает на значительные авансовые выплаты по государственным контрактам.

Министр финансов Антон Силуанов уже предупредил, что итоговый дефицит по итогам 2026 года может превысить запланированные показатели. Объем государственных заимствований на следующий год оценивается в 5,5 трлн рублей против примерно 7 трлн рублей в 2025 году.

Экономические трудности заставляют власти искать дополнительные источники финансирования. Для покрытия растущих расходов в текущем году был повышен НДС. В то же время рост мировых цен на российские нефть и газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке временно улучшил бюджетную ситуацию и позволил отложить обсуждение возможного сокращения расходов.

Планы по достижению первичного бюджетного баланса перенесены на 2029 год. В Банке России предупреждают, что это может замедлить процесс снижения процентных ставок в экономике.

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