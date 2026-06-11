Появился обновленный рейтинг ФИФА 11.06.2026, 16:38

Где сейчас находится сборная Беларуси?

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Благодаря успешным результатам в последних матчах команда Беларуси сумела улучшить свои позиции.

За последнее время белорусы провели два товарищеских матча. Наша команда обыграла в Минске Сирию (4:1), а затем сыграла вничью с Буркина-Фасо (2:2). Эти результаты позволили подопечным Виктора Ганчаренко улучшить свои позиции в рейтинге ФИФА, пусть и всего на одну строчку. Теперь сборная Беларуси с 1242,88 балла занимает 96-е место. Выше располагается Палестина, ниже — Люксембург.

На первом месте расположилась Аргентина, на втором — Испания, на третьем — Франция.

А вот какие места занимают сборные с постсоветского пространства:

— 32-е. Украина.

— 35-е. Россия.

— 50-е. Узбекистан.

— 72-е. Грузия.

— 101-е. Таджикистан.

— 106-е. Кыргызстан.

— 107-е. Армения.

— 111-е. Казахстан.

— 126-е. Азербайджан.

— 127-е. Эстония.

— 137-е. Латвия.

— 141-е. Туркменистан.

— 149-е. Литва.

— 159-е. Молдова.

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