Появился обновленный рейтинг ФИФА
- 11.06.2026, 16:38
Где сейчас находится сборная Беларуси?
Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Благодаря успешным результатам в последних матчах команда Беларуси сумела улучшить свои позиции.
За последнее время белорусы провели два товарищеских матча. Наша команда обыграла в Минске Сирию (4:1), а затем сыграла вничью с Буркина-Фасо (2:2). Эти результаты позволили подопечным Виктора Ганчаренко улучшить свои позиции в рейтинге ФИФА, пусть и всего на одну строчку. Теперь сборная Беларуси с 1242,88 балла занимает 96-е место. Выше располагается Палестина, ниже — Люксембург.
На первом месте расположилась Аргентина, на втором — Испания, на третьем — Франция.
А вот какие места занимают сборные с постсоветского пространства:
— 32-е. Украина.
— 35-е. Россия.
— 50-е. Узбекистан.
— 72-е. Грузия.
— 101-е. Таджикистан.
— 106-е. Кыргызстан.
— 107-е. Армения.
— 111-е. Казахстан.
— 126-е. Азербайджан.
— 127-е. Эстония.
— 137-е. Латвия.
— 141-е. Туркменистан.
— 149-е. Литва.
— 159-е. Молдова.