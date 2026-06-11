Герои войны и генералы Владимир Фесенко

11.06.2026, 17:07

Кому больше всего доверяют украинцы.

Сразу отмечу, что это не электоральные рейтинги. Доверять или не доверять респонденты могут одновременно разным политикам

10 июня Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты своего исследования (7 мая-3 июня 2026 года по репрезентативной выборке было опрошено 1015 респондентов) относительно уровня доверия к отдельным государственным руководителям, политикам и общественно-политическим деятелям. Такие исследования периодически проводят различные социологические центры, и их результаты отражают политические настроения граждан, их отношение к различным общественно-политическим фигурам. Сразу отмечу, что это не электоральные рейтинги. Доверять или не доверять респонденты могут одновременно разным политикам.

Кому больше всего доверяют украинцы? В лидерах три генерала, три героя войны. И это показательно, а в условиях войны и закономерно.

Наибольший уровень доверия — 73% — к Валерию Залужному, экс-главе ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании. Эту лидерскую позицию (по уровню доверия) Валерий Федорович удерживает еще с 2022 года. Уже тогда он стал персонифицированным символом Вооруженных Сил Украины и украинского сопротивления российскому нашествию. И хотя с 2024 года он перешел на дипломатическую работу и не участвует во внутриполитических процессах и событиях, не очень заметно представлен в СМИ, о нем помнят и относятся к нему с большим уважением, что и подтверждают исследования КМИС. Возможно, в его пользу также срабатывает тот факт, что он не ассоциируется с внутриполитическими конфликтами.

Что также показательно, уровень доверия к Залужному остается стабильно высоким. По сравнению с январем 2026 года этот показатель почти не изменился (в январе доверие было — 72%, в мае — 73%). Это, кстати, опровергает информацию в некоторых украинских масс-медиа, что якобы рейтинги Залужного резко упали за последние месяцы.

На втором-третьем местах по уровню доверия расположились два других героя войны — Роберт Бровди («Мадьяр») и Кирилл Буданов. Им доверяют 70% респондентов. Однако Буданову не доверяют 22% респондентов, а «Мадьяру» — лишь 7%. И каждый пятый респондент еще не знает, кто такой «Мадьяр». Но очень заметно, что «Мадьяр» стремительно становится новой звездой в рядах героев нынешней войны.

Относительно Буданова следует отметить, что с января 2026 г. уровень доверия к нему не изменился, а вот уровень недоверия немного увеличился — с 19 до 22%. Это в пределах статистической погрешности. Но заметно, что к Буданову в роли руководителя Офиса президента Украины начинают присматриваться, и уже появляется публичная критика в его адрес.

Если говорить о героях войны, отмечу довольно сдержанное отношение к Андрею Билецкому, командующему Третьим армейским корпусом. Ему доверяют 49% респондентов. Это даже немного меньше, чем доверие к главкому ВСУ Александру Сырскому. Что также интересно — треть опрошенных не знает, кто такой Билецкий. Рекламная кампания Билецкого оказывается не очень эффективной. Билл-борды если и подняли уровень его узнаваемости, то не существенно, а популярность — еще меньше.

Президент Украины Владимир Зеленский занял четвертое место по уровню доверия, ему доверяют 61% респондентов, не доверяют 34%.

Как это ни парадоксально, но в мае 2026 г. (по сравнению с апрелем 2026 г.) доверие к президенту Зеленскому не упало, а даже немного выросло — с 58% до 61%. Хотя именно в мае разворачивалась новая волна скандала Миндичгейт-2, а также было дело Ермака. В оппозиции ожидали падения рейтинга доверия к президенту Зеленскому, а оказалось немного наоборот.

Как объяснить этот парадокс? В отчете КМИС отмечается, что колебания доверия к Зеленскому в пределах статистической погрешности. И этот показатель является относительно стабильным (колебания в пределах примерно 3%) почти год — с июля-августа прошлого года. Был заметный спад доверия к Зеленскому только в феврале 2026 г., который сами социологи не могут полностью объяснить и связывают с определенным разочарованием, которое тогда возникло в связи с отсутствием результатов в мирных переговорах. Также в пресс-релизе КМИС отмечается, что на определенное увеличение показателя доверия к Зеленскому могла повлиять методика опроса (о доверии к Зеленскому спрашивали не отдельно, а в общем списке общественно-политических деятелей, и, как выяснилось, это сработало в пользу президента Украины).

На мой взгляд, в мае в пользу Зеленского также сработали ряд сильных и эффектных шагов, например, указ о параде в Москве на 9 мая, а также позитивные тенденции на фронте, в частности успешные удары по российскому тылу и по оккупированным территориям. Вполне вероятно, что могла повториться ситуация, которая была в ноябре прошлого года, когда в результате скандала «Миндичгейт» рейтинг доверия к президенту Зеленскому в середине ноября 2026 г. упал примерно на 10%, но в конце ноября этот показатель вновь поднялся на 10%, вследствие жесткой реакции президента Зеленского на мирный план Трампа. В мае 2026 г. могло быть нечто подобное, просто по другим причинам и с меньшей амплитудой.

Также надо учитывать, что на сторонников Зеленского коррупционные скандалы вокруг окружения президента Украины практически не повлияли. А те, кто доверяет президенту Зеленскому частично, восприняли этот скандал, скорее, как политические разборки, а не как раскрытие коррупции в ближайшем окружении президента Украины. В данном случае срабатывает и недоверие ко всем профессиональным политикам, в том числе и к критикам президента.

Самый низкий уровень доверия (и самый высокий уровень недоверия) по опросу КМИС (как и по другим подобным исследованиям) как раз у профессиональных политических деятелей, лидеров парламентских политических сил.

На этот раз худшие показатели у Юлии Тимошенко (ей доверяют 11% респондентов, а не доверяют — 85%). Почти наверняка это связано с уголовным делом против лидера «Батькивщины», в рамках которого ее обвиняют в подкупе коллег из парламента. Хотя Юлия Владимировна и раньше была среди лидеров по показателю недоверия.

Бывшему лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют лишь 6% опрошенных, не доверяют 78% (и понятно почему). О нем понемногу начинают забывать (поскольку во время нынешней большой войны он не демонстрирует публичной активности). 12% респондентов сказали, что не знают, кто это такой.

Петру Порошенко доверяют 26% (и этот показатель заметно улучшился у него по сравнению с январем 2026 г.), но не доверяют гораздо больше — 71%. И эта ситуация для лидера «Европейской солидарности» существенно не меняется с 2019 года.

Почему не доверяют лидерам парламентских партий? Это отражение и общего недоверия к Верховной Раде, и недоверия к профессиональным политическим лидерам старой формации, которые в разное время были во главе страны за последние 20 лет. В условиях большой войны появился еще один весомый фактор недоверия — профессиональные политики не ассоциируются с сопротивлением против российского нашествия.

Среди лидеров доверия как раз те, кто ассоциируется с сопротивлением российской агрессии. Кроме четверки лидеров вспомню также главкома ВСУ Сырского (уровень доверия — 52%), мэра Харькова Игоря Терехова (ему доверяют 52%), министра обороны Михаила Федорова (доверяют 50% респондентов), Билецкого, командующего Третьим армейским корпусом (уровень доверия — 49%), Виталия Кима, председателя Николаевской областной государственной администрации (доверяют 47%).

Интересна ситуация с отношением к Олегу Ляшко. В опросе он фигурирует как командир батальона беспилотных систем, глава Радикальной партии. И видимо именно этот его двойной статус обусловил противоречивое отношение к нему. Доверяют ему 47% (потому что он на фронте), но 43% не доверяют (видимо за его прошлую политическую деятельность).

В заключение о доверии к главе правительства Юлии Свириденко. Ей доверяют 27% респондентов, 41% - не доверяет. Но почти каждый пятый респондент (23%) не знает, кто это такая. Вот такой диагноз — не очень заметный премьер-министр, со сдержанно негативным отношением к себе.

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