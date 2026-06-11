Белорусские военные заняли целый этаж в Центре управления БЖД в Минске 2 11.06.2026, 16:47

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фото: nashaniva.com

Доступ туда ограничили, а у входа выставили вооруженный пост.

По информации, которую опубликовало Сообщество железнодорожников Беларуси со ссылкой на собственные источники, в здании Центра управления перевозками Белорусской железной дороги в Минске уже около года на постоянной основе находится группа представителей военных структур.

фото: nashaniva.com

Если раньше военные имели в Центре несколько рабочих мест для координации отдельных перевозок, то теперь, как утверждается, им передали весь 8‑й этаж здания площадью около 600 квадратных метров. Ранее там находились подразделения Конструкторско-технического центра БЖД, которые впоследствии были перемещены на 9‑й этаж.

По свидетельству источников Сообщества железнодорожников Беларуси, этаж был перепланирован, доступ к нему ограничили, установили отдельный пропускной режим и организовали круглосуточный вооруженный пост. Простые сотрудники железной дороги без специального разрешения попасть туда не могут.

Численность размещенных военнослужащих официально не раскрывается. По оценкам источников, их может быть около 20—30 человек. Сообщество железнодорожников Беларуси полагает, что такой формат свидетельствует о более тесной интеграции воинских структур в систему оперативного управления железнодорожными перевозками.

По словам авторов материала, создание этой структуры началось примерно за год до этого — в период подготовки к учениям «Запад-2025». Они связывают это с повышенным вниманием к организации воинских перевозок и использованием белорусской железнодорожной инфраструктуры в интересах воинских структур.

Официальных сообщений от Белорусской железной дороги или Министерства обороны Беларуси, подтверждающих или опровергающих эту информацию, на момент публикации не было.

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